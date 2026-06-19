Líder de viejo Parlamento señala que su tarea por Venezuela no es fácil y agradece a EEUU

Caracas, 19 jun (EFE).- La opositora Dinorah Figuera, que defiende la continuidad del Parlamento opositor elegido en 2015 en Venezuela, reconoció este viernes que la nueva tarea que asumió por su país en medio del proceso de transición "no es" fácil, pero agradeció el "acompañamiento" de Estados Unidos, que la envió a Caracas a dialogar con las autoridades del Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

"Muchas gracias por este acompañamiento que constituye un hecho histórico donde el interés superior del país es lo que nos compromete. ¿Fácil? No es, pero por muy difícil que sea urge un capítulo de esperanza para el país", publicó la exdiputada en un mensaje en su cuenta en X.

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Figuera hizo este comentario al responder a un mensaje de la Embajada de Estados Unidos en el país suramericano, que cita el comunicado de respaldo del Departamento de Estado al encuentro que ella sostuvo el jueves con el presidente de la actual Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, para establecer una agenda de trabajo en pos del "fortalecimiento de la democracia".

La opositora regresó a Venezuela este jueves luego de ocho años de exilio, enviada precisamente por el Departamento de Estado para sostener estos encuentros en el marco de la transición política promovida por la Casa Blanca, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses durante un ataque militar en enero pasado.

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La decisión de Washington llegó de forma sorpresiva, aunque Figuera ya había sostenido un encuentro en abril pasado con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, con quien conversó sobre vías para una "transición democrática estable, ordenada y consolidada" en Venezuela.

En una entrevista concedida al periodista Luis Olavarrieta, difundida este viernes en YouTube, Figuera dijo que entre los objetivos del plan a desarrollar está conseguir la conformación de un Consejo Nacional Electoral "vigoroso, creíble y transparente", en un contexto en el que la institución está controlada por rectores afines al chavismo y es acusada por la oposición de proclamar de manera fraudulenta a Nicolás Maduro como ganador de las presidenciales de 2024.

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La propuesta de trabajo también incluye prioridades como la reconstrucción de las instituciones democráticas, el restablecimiento de garantías para la participación política y la protección de las libertades civiles necesarias para un debate político abierto, según comunicó el Departamento de Estado el jueves.

La opositora además dijo que tuvo "diferencias" con la líder de la oposición mayoritaria en Venezuela y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, a raíz de su regreso.

"Tuve una conversación y, por supuesto, tiene una visión diferente a la mía. María Corina es la líder, pero aquí estamos hablando de institucionalidad y yo soy presidente de la Asamblea Nacional (AN)", explicó Figuera en la entrevista.

Figuera defiende que la AN elegida en 2015 -entonces de mayoría opositora- es la "última institución que ha ganado electoralmente de manera legítima", a pesar de que se convocaron nuevas elecciones en 2020 y actualmente hay un Parlamento, de mayoría chavista, que sesiona y ha aprobado leyes. EFE

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