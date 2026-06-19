La Bolsa mexicana retrocede y apunta caída semanal del 0,37 % hasta las 67.705,37 unidades

Ciudad de México, 19 jun (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este viernes un 0,82 %, su tercer baja al hilo, con lo que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) cayó a las 67.705,37 unidades, y que lo llevó a cerrar la semana con una pérdida acumulada del 0,37 %.

"El mercado de capitales cerró la semana con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del FTSE 100 de Londres que cayó 1,04 %", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

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La analista explicó que estos resultados se deben al optimismo de que la guerra en Medio Oriente terminó.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la semana con una pérdida del 0,37 % para caer en dos de las últimas tres semanas".

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, resaltaron los retrocesos semanales de Grupo Carso (-5,76 %), Coca-Cola Femsa (-4,34 %), Pinfra (-3,99 %), Grupo Aeroportuario del Centro (-3,94 %) y Bolsa Mexicana de Valores (-3,67 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que, con el movimiento positivo de este día, el mercado mexicano reporta un –1,29 % en lo que va de junio, mientras que en el año registra un avance del 5,28 %.

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En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,15 % frente al dólar, al cotizar en 17,33 unidades por billete verde, frente a los 17,36 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 455,6 millones de títulos por un importe de 24.137 millones de pesos (unos 1.392 millones de dólares).

De las 269 empresas que cotizaron en la sesión, 135 cerraron con sus precios al alza, 115 registraron pérdidas y 19 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 5,18 %; de la productora y comercializadora de alimentos Grupo Herdez (HERDEZ), con el 4,77 %; y de la empresa de logística Grupo Traxión (TRAXION A), con el 4,48 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el –6,76 %; y de los conglomerados industriales Grupo Carso (GCARSO A1), con el –5,76 %, y Kuo (KUO B), con el -5,45 %. EFE