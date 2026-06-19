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La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,26 %

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Buenos Aires, 19 jun (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con una bajada del 1,26 %, hasta las 3.291.321,57 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA descendió 1,08 %, a 137.844.614,05 puntos.

Entre las líderes, las que más retrocedieron fueron las de Banco Macro (-4,2 %), BBVA Argentina (-4 %) y Grupo Superville (-3,6 %), mientras que las que más subieron fueron las de Cresud (+2,5 %), Transportadora del Gas Sur (+2,4 %) y Central Puerto (+1,3 %).

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En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajas de hasta 0,3 %, en tanto que el índice de riesgo de Argentina se mantuvo a 429 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 10 pesos, a 1.480 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.461 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó 5 pesos, a 1.480 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), bajó 1,3 %, a 1.489,34 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,6 %, a 1.477,03 pesos por unidad. EFE

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