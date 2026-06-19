Kelis y Skepta: las dos caras de la fiesta se hacen con la noche de Sónar

Guillermo Cabellos

Barcelona, 19 jun (EFE).- El día y la noche, la luz y la oscuridad, Kelis y Skepta. Nada parecía augurar, más allá de su nombre serigrafiado en un mismo cartel, que estos dos artistas compartirían mucho más, pero su presencia en el Sónar, imponente en ambos casos, es también el nuevo relato del festival.

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En una primera edición con formato unificado, después de que Sónar Día se viera obligado a mudarse a la Fira Gran Via L'Hospitalet por culpa de las obras en Montjuïc, la confluencia entre los públicos de ambas convocatorias, preparados para 14 horas de música ininterrumpida, se puede resumir en las actuaciones de la neoyorquina y el londinense.

Así, Kelis se ha plantado en el SónarVillage cuando el sol todavía iluminaba el cielo del Sónar entonando "I hate you so much right now", introducción de 'Caught Out There', primer anticipo de 'Kaleidoscope', debut de la estadounidense en 1999.

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Con una voz grandiosa, acompañada de una DJ, un batería y una corista, el concierto se ha convertido en una impresionante muestra de la poderosa intersección que protagonizan la música negra y la electrónica, orientada a montar una gran verbena.

A partir de 'Get Along With You' y 'Trilogy', el R&B ha emergido como protagonista total de la tarde, mientras piezas como 'Midnight Snacks' o 'Bossy', más rítmicas, han terminado de cimentar lo que a la postre sería un viernes bailongo.

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El orgullo africano ha estado presente no solo en numerosos samples a lo largo de la velada, sino que Kelis, que desde el año pasado reside en Kenia, lucía una camiseta con la estampa de Ibrahim Traoré, actual presidente interino de Burkina Faso.

También ha mezclado un buen puñado de himnos de la música global, como 'Titi Me Preguntó' de Bad Bunny o 'Jamaican (Bam Bam)', jarana pura para despedirse del sol en L'Hospitalet.

Tras esto, 'Milkshake', corte que subió a Kelis y su 'Tasty' de 2003 a lo más alto de la escena R&B mundial, ha sonado combinado con el 'Smells Like Teen Spirit' de Nirvana, 'Get Up (Rattle)' de Bingo Player y 'Bounce' de Calvin Harris, un batido festivo que ha culminado con el 'Mais que nada' de Sergio Mendes como cereza.

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En la otra punta del recinto, ya con la noche sobre el Sónar, toda la potencia y la rabia contenida entre las paredes de Fira Gran Via han saltado por los aires en cuanto el británico Skepta, culpable de que hoy el grime sea un género que triunfa a nivel global, ha aparecido en el SónarClub con 'Shutdown'.

Metido dentro de una capucha Stone Island que le cubría el rostro y que únicamente se abría alrededor de la boca para dejar salir su voz, el rapero ha seguido con 'Back 2 Back', pieza del sorpresivo 'Skepta..Fred', álbum compartido con su compatriota Fred Again.

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El movimiento acompasado de las manos bajo el techo de la gigantesca nave, expresión festiva totalmente opuesta a la ofrecida por Kelis, ha acompañado a 'Cops & Robbers' y 'That's Not Me', mientras que la violencia, firma de Chief Joseph Olaitan Adenuga Jr., también ha tenido su huequito en 'Redrum', "murder" -asesinato- al revés e 'It Ain't Safe', cuyo estribillo, "It ain't safe for the block, not even for the cops" (No es seguro para el barrio, ni siquiera para la policía), es solo un ejemplo más en la discografía de unos orígenes difíciles.

Con la voracidad de cortes como 'Greaze Mode', 'Praise the Lord', 'Aloe Vera' y 'Victory Lap', el británico se ha despedido de un Sónar entregado a su figura.

Antes, la tarde ya había oscurecido en un rincón del recinto a medida que el veterano mezclador japonés Daito Manabe ha impuesto su ley algorítmica, unas repeticiones matemáticas creadas a través DeepMind de Google, una herramienta que precisamente conoció durante el último Sónar+D.

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La madrugada seguirá con más baile, más fiesta y más electrónica, en este caso a cargo de la estrella belga Charlotte de Witte, la mezcladora británica Nia Archives o la colombiana Nina GGG. EFE

gcm/plv

(foto)(vídeo)