IICA aboga por fortalecer sistemas agroalimentarios de América para la estabilidad global

San José, 19 jun (EFE).- El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) hizo este viernes un llamado para fortalecer los sistemas agroalimentarios de las Américas, con el fin de garantizar la disponibilidad de alimentos en todo el mundo y la seguridad alimentaria.

"Las Américas desempeñan un papel sistémico para el planeta. Lo que sucede en el continente afecta la disponibilidad mundial de alimentos, los precios internacionales, los flujos comerciales, las cadenas de suministro, la producción de energía y la seguridad alimentaria de muchos países importadores", dijo en un comunicado el director general del IICA, Muhammad Ibrahim.

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Ibrahim afirmó que "el mundo todavía debe entender que el continente americano no es solo un gran productor y exportador de alimentos, sino que es también uno de los pilares de la estabilidad global alimentaria, energética y ambiental".

El director general del IICA expuso este planteamiento durante la Conferencia Mundial 2026 de la Asociación Internacional de Alimentación y Gestión del Agronegocio (IFAMA, por sus siglas en inglés), que se desarrolla en la University College, de la ciudad irlandesa de Cork.

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Datos divulgados por el IICA indican que América Latina y el Caribe es la mayor región exportadora neta de alimentos del mundo, ya que representa alrededor del 23 % de las exportaciones agroalimentarias mundiales y cerca del 13 % del valor neto mundial de la producción agrícola y pesquera.

La región también es líder mundial en mercados estratégicos como soja, maíz, carne vacuna y aviar, café, azúcar, frutas, pesca, productos forestales y biocombustibles.

“La región no podrá mantener su rol esencial en el futuro únicamente expandiendo las tierras agrícolas o aumentando el uso de insumos. Necesita generar más valor por hectárea, por trabajador, por unidad de agua, por unidad de fertilizante y por unidad de energía, para reducir la presión sobre los bosques, los suelos, el agua y la biodiversidad", expresó Ibrahim.

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El director del IICA enfatizó en que la ciencia y las nuevas tecnologías juegan un papel principal en el continente americano, pues la innovación puede permitir que la región pase de producir más a producir mejor; de exportar materias primas a generar más valor; y de contar con casos de éxito aislados a llevar adelante una transformación más profunda, inclusiva, sostenibile y resiliente del sector agrícola.

"El reto ahora es pasar de experiencias exitosas a una transformación sistémica, lo que requiere inversión a largo plazo, sistemas de investigación e innovación más sólidos, mejores regulaciones, infraestructura digital, financiación, extensión, participación del sector privado, confianza del consumidor y más cooperación regional", apuntó.

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Ibrahim sostuvo que la región también puede proporcionar bioenergía, bioinsumos, biomateriales, servicios ecosistémicos, soluciones de carbono y nuevos productos derivados de la biomasa y la biodiversidad, si los activos se transforman en valor sostenible mediante ciencia, tecnología, innovación, inversión y uso responsable de los recursos naturales. EFE