El nuevo Senado de Perú tendrá un equilibrio de agrupaciones de derecha e izquierda

Lima, 19 jun (EFE).- El nuevo Senado de Perú, que volverá a entrar en funciones después de 31 años desde fines de julio próximo, tendrá un equilibrio de agrupaciones de derecha e izquierda, según los resultados oficiales de las elecciones generales del pasado 12 de abril en el país andino.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) promulgó este viernes los resultados finales de los comicios para la elección de 60 senadores y 130 diputados, así como de 5 representantes nacionales ante el Parlamento Andino.

Las elecciones generales determinaron, además, la disputa de una segunda vuelta presidencial entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, que se celebró el pasado 7 de junio sin que hasta el momento se promulguen los resultados definitivos.

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El organismo electoral señaló que la votación para el Legislativo determinó que el partido de Fujimori, Fuerza Popular, tendrá 22 representantes en el Senado, mientras que Juntos por el Perú, de Sánchez, ocupará 14 escaños.

El ultraderechista Renovación Popular, del excandidato presidencial y exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, contará con 8 senadores, y el centrista Partido del Buen Gobierno, del excandidato presidencial y exministro Jorge Nieto, tendrá 7.

La conformación del Senado será completada por 5 representantes del populista Partido Cívico Obras, del excandidato presidencial Ricardo Belmont, y otros 4 del partido Ahora Nación, del excandidato presidencial Alfonso López Chau.

Mientras que Renovación Popular manifestó su apoyo a Fujimori, por lo que ambas agrupaciones pueden tener una alianza con 30 escaños, el Partido del Buen Gobierno señaló que mantendrá una posición neutral y las otras agrupaciones han apoyado a Sánchez.

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Tras la conformación del Senado, que deberá aprobar las leyes y tendrá la potestad de eventualmente destituir al gobernante, se confirmó que la cámara de diputados estará conformada por 41 representantes de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 del Partido del Buen Gobierno, 15 Renovación Popular, 14 de Obras y 10 Ahora Nación.

Al término de la ceremonia pública, el presidente del JNE, Roberto Burneo, felicitó "a quienes proclamamos como senadores, diputados y parlamentarios andinos electos" y remarcó que espera que "el mandato recibido sea ejercido con responsabilidad, integridad y profundo compromiso con el Perú y con los ciudadanos que lo integran".

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"El JNE reafirma su compromiso con la defensa de la voluntad popular, la legalidad y el fortalecimiento permanente de nuestras instituciones democráticas, pilares esenciales de la república y el estado de derecho", concluyó.

Durante esta semana, el actual Congreso unicameral peruano, que fue instituido desde las elecciones de 1995, celebra su última sesión plenaria, ya que desde el 28 de julio será reemplazado por el Parlamento bicameral.

El Congreso de una sola cámara estuvo constituido en un principio por 120 legisladores, pero desde las elecciones generales de 2011 se incrementó a 130 representantes.

En 2024, el actual parlamento realizó una reforma constitucional para establecer el retorno a la bicameralidad, a pesar de que en un referendo, realizado en 2018, el 90 % de los peruanos manifestó su rechazo a esa propuesta. EFE