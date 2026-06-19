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El ministro de Defensa dice que la soberanía de Venezuela "no es negociable"

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Caracas, 19 jun (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Gustavo González López, expresó este viernes que "no es negociable" la soberanía de su país, en un contexto marcado por los estrechos acercamientos con Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero durante un ataque militar en la nación suramericana.

"Lo que no es negociable, lo que es inflexible, lo que no muta son nuestras raíces de independencia, nuestro pensamiento militar bolivariano y nuestras ideas de soberanía y de protección a la patria y al pueblo", dijo en un acto oficial transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

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