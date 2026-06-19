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El CE Sabadell vuelve cinco años después a LaLiga Hypermotion

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El CE Sabadell logró este viernes su ascenso a LaLiga Hypermotion con una goleada por 4-0 al Zamora CF en el encuentro de vuelta de su última eliminatoria en los 'playoffs' de la Primera RFEF, regresando así los sabadellenses cinco años después a la Segunda División nacional de fútbol.

En la Nova Creu Alta, un gol de Javi López sobrepasado el cuarto de hora igualó la eliminatoria, ya que el partido de ida había acabado 1-0 a favor de los zamoranos. Y cuando acechaba la prórroga, en el 89' marcó Eneko Aguilar el 2-0 que desarboló a su adversario, que ya en el tiempo añadido encajó el 3-0 de Quadri Liameed y el 4-0 de Xavi Moreno.

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Tras la resolución de esta eliminatoria, y a sabiendas de que el CD Tenerife y el CD Eldense subieron de categoría de manera directa hace un mes por ser los campeones de cada grupo, solo falta por dar el cuarto y último billete de ascenso al vencedor del cruce entre RC Celta de Vigo B y SD Ponferradina, habiendo empatado sin goles en el compromiso de ida.

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