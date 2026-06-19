Barnier opina que el R.Unido podría tener condiciones previas al Brexit si vuelve a la UE

Londres, 19 jun (EFE).- El que fuera negociador del Brexit de la Unión Europea (UE), Michel Barnier, cree que el Reino Unido podría mantener las condiciones especiales que tenía antes de salir del bloque europeo, como conservar la libra esterlina, si decide reincorporarse a la UE, según le afirmó al diario The Guardian.

Con motivo de cumplirse el 23 de junio el décimo aniversario del referéndum que dio la victoria al Brexit, Barnier dijo en una entrevista al Guardian publicada hoy que sería "perfectamente posible" que el Reino Unido quede fuera del euro y del espacio Schengen.

PUBLICIDAD

El antiguo negociador, que fue primer ministro francés, subrayó que cada día le resulta más claro al pueblo británico que el Reino Unido sería más fuerte si está dentro de la UE.

Esta opinión contrasta con las exigencias que establecen los tratados de la UE a los países que se unen al bloque, como adoptar el euro y unirse al espacio Schengen de libre circulación una vez que cumplan con los requisitos técnicos, legales y de seguridad necesarios.

PUBLICIDAD

The Guardian señaló que los comentarios de Barnier se interpretarán como un impulso para quienes abogan por la reincorporación del Reino Unido a la UE, ya que las encuestas muestran que el apoyo a la vuelta es mayor cuando se consideran las antiguas condiciones, como mantener la moneda británica.

"Hablo de Schengen, hablo de la moneda única: hay otros Estados miembros que no forman parte de estos espacios. Es perfectamente posible establecer cláusulas de cláusulas de exclusión en estos ámbitos", dijo.

"El ADN de la UE es la solidaridad, donde el país más desarrollado ayuda al otro. Veremos si el Reino Unido decide solicitar su ingreso en la UE. Será una decisión y estará sujeta a negociación. En ese momento, estaré disponible para ofrecer asesoramiento gratuito", afirmó.

PUBLICIDAD

Cinco de los trece países que se han unido a la UE desde 2004 aún no han adoptado la moneda única. Los tratados no especifican un calendario concreto para la adhesión a la zona del euro.

En referencia al lento crecimiento económico del Reino Unido, Barnier declaró: "No sería justo decir que los problemas actuales del Reino Unido se deben al Brexit, pero de lo que sí estoy seguro es de que todos estos problemas se han agravado a causa del Brexit".

PUBLICIDAD

Barnier, quien dijo estar convencido de que el Reino Unido se equivocó al salir de la UE, dirigió cuatro años de negociaciones sobre el Brexit, que culminaron con un acuerdo comercial en diciembre de 2020. EFE