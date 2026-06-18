Urtasun reclama una ley del cine "a la altura" del éxito español y afea al PP que frene actualizar una norma "desfasada"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reclamado este jueves en el Congreso una nueva Ley del Cine "a la altura" del "éxito" del audiovisual español y ha afeado al PP que intente frenar su tramitación parlamentaria pese a reconocer, ha dicho, que la normativa vigente está "desfasada" y necesita ser actualizada.

"El propio PP reconoce en su enmienda la totalidad que la ley actual ha quedado desfasada, que los cambios tecnológicos y los nuevos hábitos de consumo exigen una actualización normativa y que el audiovisual constituye un sector estratégico para nuestro país. Por eso, resulta difícil entender a la conclusión a la que llega el Grupo Popular. Lo lógico, como les dije en la última sesión de control, sería ponerse a trabajar para mejorarlo. Lo que resulta difícil de explicar es que quienes reconocen la necesidad de una nueva ley propongan precisamente impedir que esa ley pueda siquiera tramitarse en esta Cámara", ha afeado el ministro a los representantes del PP.

PUBLICIDAD

Urtasun ha comenzado su intervención en el debate de totalidad del proyecto de Ley del Cine con un recuerdo al que fuera director del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Ignasi Camós, fallecido recientemente, a quien ha atribuido un papel clave en el impulso de la norma y de quien ha asegurado que estaría "contento" de ver el debate en la Cámara.

El ministro ha instado a los 'populares' a "no hurtar el debate" y a plantear mejoras en lugar de bloquear la iniciativa y ha recordado que el debate no es la aprobación definitiva de la norma, sino la posibilidad de que el Congreso permita su tramitación y la incorporación de enmiendas, y ha defendido que el objetivo del proyecto es fortalecer toda la cadena de valor del audiovisual y adaptarla a la realidad actual.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, también ha criticado la enmienda de Vox, a la que ha acusado de basarse en una "supuesta cultura de la subvención", y ha defendido que las políticas públicas de apoyo al cine existen en toda la Unión Europea.

"Creo que esta afirmación dice mucho más de quien la formula que de la realidad del sector audiovisual español. Porque cuando uno escucha hablar de una supuesta cultura de la subvención, podría imaginar a un sector dependiente, estancado o incapaz de competir por sí mismo. Pero la realidad que tenemos delante es exactamente la contraria", ha afirmado.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha cargado contra el presidente argentino Javier Milei, al que ha acusado de haber impulsado políticas de recorte y desmantelamiento de instituciones culturales, como el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), y ha expresado su "solidaridad" con el sector del cine argentino.

"GRAN MOMENTO DEL CINE ESPAÑOL"

El ministro ha defendido el cine como "una manifestación artística, una industria cultural y una herramienta de conocimiento" que permite a las sociedades "contarse quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde quieren ir", y ha subrayado que el audiovisual es hoy un sector estratégico que ha cambiado profundamente desde la aprobación de la ley vigente en 2007, debido a la irrupción de las plataformas digitales y los nuevos hábitos de consumo.

PUBLICIDAD

Urtasun ha puesto en valor el "gran momento" del cine español, citando a cineastas como Carla Simón, Oliver Laxe, Rodrigo Sorogoyen o Alberto Rodríguez, así como a intérpretes como Javier Bardem o Victoria Luengo, y ha destacado la presencia "récord" de la industria nacional en el Festival de Cannes, además de los datos de espectadores y recaudación en 2025 y el liderazgo europeo en producción cinematográfica.

En ese contexto, ha defendido que el sector "necesita una legislación a la altura de este éxito" para acompañar su crecimiento y proyección internacional, y ha asegurado que el Gobierno mantendrá el diálogo con el sector y los grupos parlamentarios durante la tramitación.

PUBLICIDAD

En el plano económico, Urtasun ha recordado que en 2025 más de 65 millones de espectadores acudieron a las salas de cine en España, con una recaudación superior a los 453 millones de euros, y una cuota de mercado cercana al 19 por ciento para el cine español, además de más de 12 millones de espectadores de producciones nacionales.

En este sentido, ha asegurado que el proyecto de ley responde a cuestiones como cómo garantizar que las productoras independientes puedan competir en un mercado cada vez más concentrado, cómo reforzar el papel del cine dentro de un ecosistema audiovisual dominado por plataformas o cómo asegurar que las salas sigan siendo espacios culturales accesibles en todo el territorio.

PUBLICIDAD

También ha planteado si las políticas públicas audiovisuales están adaptadas a los nuevos modelos de consumo, cómo asegurar la igualdad de condiciones en la creación, o de qué manera preservar el patrimonio audiovisual para las próximas décadas. "Estas son algunas de las preguntas a las que da respuesta este texto", ha señalado.

Por último, Urtasun ha concluido preguntando a PP y Vox qué harían con el ICAA si gobernaran y ha advertido de que el proyecto de ley busca garantizar un audiovisual "más fuerte, diverso, igualitario y competitivo" en los próximos años.

PUBLICIDAD

En el tramo final de su intervención, el ministro ha apelado a los grupos parlamentarios a rechazar las enmiendas a la totalidad de la ley para permitir su tramitación, con el objetivo de "abrir el debate" y construir una norma que refuerce al sector cinematográfico español.