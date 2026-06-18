Tusk confirma el arresto de un georgiano como sospechoso de la muerte del caricaturista ruso crítico de Putin

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha informado este jueves de la detención de un ciudadano georgiano como sospechoso del ataque mortal que se produjo este lunes en la ciudad de Biala Podlaska contra el caricaturista ruso y crítico con el Kremlin, Robert Kuzovkov, conocido como 'Semion Skrepetski'.

Tusk ha comunicado que esta persona ha sido detenida Policía de Lublin y la Agencia de Seguridad Interna (ABW). "Está utilizando un pasaporte georgiano. Los servicios de seguridad están trabajando para identificar al culpable", ha escrito el primer ministro en redes sociales.

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La Policía de Lublin ha detallado que el sospechoso, de 36 según el pasaporte que portaba, ha sido detenido el jueves por la mañana cerca de Varsovia, mientras continúan las averiguaciones para esclarecer si esta es su identidad real. Por su parte, la Fiscalía ha anunciado que ha asumido el caso, informa la agencia PAP.

En la víspera, Tusk se aventuró a calificar el crimen como un "asesinato político" debido a la reconocida oposición de la víctima hacia el Kremlin y el presidente ruso, Vladimir Putin. "Esto es terrorismo de Estado", dijo en caso de que se constante que la orden de matarle ha procedido de Moscú.

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En un principio, dos ciudadanos bielorrusos fueron detenidos, aunque fueron puestos en libertad ante la falta de pruebas que les incriminasen directamente en un crimen que se produjo el lunes por la mañana. Kuzovkov caminaba por la calle cuando otra persona se acercó y le descerrajó varios disparos con un arma de fuego.

La autopsia ha revelado cinco orificios de entrada y dos de salida --en cabeza, pecho y espalda--. La víctima vivía desde 2021 en Polonia era conocida por sus retratos satíricos de la clase dirigente rusa. Tusk reveló que se le ofreció protección, pero él decidió rechazarla por motivos que no han trascendido.

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