Petrobras contrata cuatro navíos petroleros medianos por 427 millones de dólares

Río de Janeiro, 18 jun (EFE).- Petrobras firmó este jueves un convenio por el que contrató la construcción de cuatro navíos medianos para el transporte de hidrocarburos al astillero brasileño Estaleiro Rio Grande por 427 millones de dólares, anunció este jueves la mayor empresa de Brasil.

El contrato fue firmado por Transpetro, la subsidiaria responsable por la flota de transporte de combustibles de la petrolera brasileña, y prevé la entrega de la primera embarcación en 33 meses, informó la compañía en un comunicado.

Las embarcaciones encomendadas, del tipo MR1 (Medium Range) y con 175 metros de eslora y 30 de manga, tienen 40.000 toneladas de porte bruto y serán usados en el transporte de crudo, diésel y gasolina a lo largo de la costa brasileña y entre las plataformas de explotación de Petrobras en aguas profundas y sus bases en tierra.

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El pedido forma parte del Programa Mar Abierto, una iniciativa lanzada por Petrobras para renovar y ampliar su flota propia con embarcaciones más modernas, eficaces y sustentables.

El programa fue objeto de una licitación pública internacional lanzada por Petrobras en diciembre de 2025 y que prevé la compra de 20 navíos de cabotaje, 18 barcazas y 18 remolcadores por 6.000 millones de dólares.

"La contratación de los navíos refuerza la estrategia de crecimiento de la capacidad logística de Transpetro para atender el aumento de la producción y el refino de Petrobras y permitirá a la subsidiaria elevar su flota propia de petroleros de los actuales 26 a 42 en 2030", afirmó el presidente de Transpetro, Sérgio Bacci, citado en el comunicado.

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Petrobras, una empresa controlada por el Estado pero con acciones negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Madrid, prevé elevar su producción de petróleo desde 2,7 millones de barriles diarios en 2026 hasta unos 3,4 millones en 2030.

Bacci explicó que los contratos firmados este jueves prevén la entrega de navíos de última generación, capaces de reducir en hasta un 20 % el consumo de combustibles y disminuir en un 30 % las emisiones de gases contaminantes.

Las embarcaciones, según las normas de la licitación, tendrán condiciones para operar en el futuro alimentadas por biocombustibles y contarán con conexión de energía a tierra para poder operar en puertos electrificados. EFE