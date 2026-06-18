Macron espera que Trump presione a Putin para que regrese a la "mesa de negociaciones"

París, 18 jun (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que espera que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ejerza "más presión" sobre la Rusia de Vladímir Putin para "traerla de vuelta a la mesa de negociaciones" para "construir una paz duradera con un acuerdo territorial que sea aceptable" por Kiev y Moscú.

"Este diálogo es más importante que nunca; Rusia no está preparada para ello, pero los Estados Unidos vuelven a comprometerse", ahondó este jueves el presidente francés, en una entrevista al canal France 2.

Macron destacó "los avances de los últimos días" logrados entre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y Trump, durante la cumbre del G7 celebrada esta semana en Évian (Francia).

El mandatario europeo confesó que, en 2025, Trump "pensaba que Ucrania iba a perder".

"Se ha recorrido un camino enorme. Este camino es, en primer lugar, la victoria de los ucranianos (en lo que respecta a) sus capacidades y su credibilidad", señaló.

El jefe de Estado francés elogió las acciones militares de Ucrania, que "resiste con una valentía y una producción militar absolutamente notables. La capacidad de producción de los drones ucranianos es asombrosa". EFE