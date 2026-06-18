Arancha de Benito y Estefanía Luyk salen al paso de las críticas a la boda de Makoke

A punto de cumplirse una semana desde que Makoke y Gonzalo Fernández se dieron el 'sí quiero' en Ibiza rodeados de sus seres queridos y de su familia, la boda sigue dando mucho que hablar. Después de las críticas de algunos invitados -que no han querido dar la cara pero sí han hablado con periodistas como Alexia Rivas o Aurelio Manzano- a la comida, asegurando que no estaba buena y era escasa, y del misterio que rodea al tercer vestido de novia de la colaboradora, un diseño vintage de Paco Rabanne que no llegó a lucir aunque se desconoce el motivo, la repostera que elaboró la tarta nupcial ha hecho público su malestar después de ver a la ex de Kiko Matamoros cortando su creación a machetazos aunque le costó 1.200 euros, como ha revelado.

Ajena a todo lo que se está diciendo de su boda, Makoke continúa en la isla pitiusa disfrutando de unos días de descanso con su marido y por el momento no ha respondido a los ataques que ha recibido en el día más feliz de su vida. Sí lo han hecho dos de sus grandes amigas, Arancha de Benito y Estefanía Luyk, que estuvieron presentes en la celebración y no han dudado en dar la cara por la modelo.

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"Ha sido una boda maravillosa la verdad. No sé lo que se está diciendo porque no he visto la tele, pero la comida riquísima, el sitio espectacular y sobre todo el amor que derrocharon ellos, que eso eso no tengo palabras para describirlo" ha expresado emocionada la ex de Guti, confesando que "en las más de tres décadas que conozco a Makoke no la he visto más feliz". "Nunca la había visto tan guapa en mi vida. Y el menú buenísimo, el cóctel buenísimo y la verdad que todo muy bien" ha insistido.

"Lo más emotivo fue la ceremonia, la ceremonia fue increíble. Y ahora que dure muchos muchos años que sean muy felices y que disfrutemos con ellos" ha zanjado, dejando claro que no hay nada de cierto en las críticas que está recibiendo su amiga.

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En la misma línea se ha pronunciado Estefanía Luyk, que asegurando que ha sido "una boda muy bonita, muy emotiva y preciosa", ha destacado el detalle de Makoke con la novia de su hijo Javier Tudela, Marina Romero al regalarle su ramo de novia: "Hombre, claro, eso es lo que quiere una madre siempre, ¿no? Que su hijo se casa con la mujer que quiere. Pero bueno, ellos también tienen hijos y viven como casados". "El sitio precioso, idílico, ella estaba divina y hemos disfrutado todos mucho" ha afirmado con una sonrisa.