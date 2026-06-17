Thomas Partey pierde el recurso contra la denegación del visado por parte de Canadá

El centrocampista ghanés Thomas Partey ha visto rechazado su recurso contra la decisión de denegarle el visado canadiense para poder disputar el Mundial con su selección ha sido desestimado, después de que los documentos judiciales revelasen que en su solicitud inicial no se mencionaban los cargos penales por varias presuntas agresiones sexuales a los que se enfrenta en Reino Unido.

El 21 de mayo se presentó una solicitud de visado de residencia temporal (TRV), pero a la pregunta de si Partey había cometido, sido detenido, acusado o condenado por algún delito en cualquier país, la respuesta fue negativa.

El excentrocampista del Arsenal, de 33 años, niega siete cargos de violación y uno de agresión sexual, relacionados con las denuncias presentadas por cuatro mujeres diferentes entre 2020 y 2022, y está previsto que sea juzgado el año que viene.

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Una carta dirigida al pasado 25 de mayo Partey por parte del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC), expresaba su preocupación sobre si su solicitud había cumplido el requisito de "responder con veracidad". Asimismo, indicaba que podría ser inadmisible para obtener un visado de residencia temporal en virtud de un artículo de la legislación relativo a la falsedad en la declaración.

El tribunal federal, en su resolución del martes por la que desestimaba la moción, señaló que la respuesta a dicha carta y la declaración jurada de Partey ante el tribunal "no reconocen, y mucho menos explican, por qué faltaba esta información relevante en su solicitud". El tribunal consideró que el funcionario que denegó el visado al futbolista no había incurrido en error de derecho al basar la decisión de denegación en un delito no probado. El futbolista sí tiene concedido el visado para entrar en los Estados Unidos.

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