Messi, tras triplete ante Argelia: "No me imaginaba esto ni nada de lo que me tocó vivir"

(Actualiza con más declaraciones de Messi)

Redacción Deportes, 16 jun (EFE).- Lionel Messi volvió a hacer historia con la camiseta de Argentina: marcó tres goles ante Argelia e igualó al alemán Miroslav Klose, con 16 anotaciones, como el máximo artillero de los mundiales, por lo que se mostró visiblemente conmovido durante y al final del partido en Kansas City.

PUBLICIDAD

Tras anotar el primer gol este martes, en el minuto 17, a 20 años exactos de haber debutado en un Mundial, el genio argentino batió con un zurdazo al portero Zidane, de Argelia, y luego dejó ver una que otra lágrima después de la celebración con sus compañeros.

Preguntado por esa emoción que lo invadió después del primer gol, explicó: "Fue una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Agradecido a toda la delegación, a mis compañeros, porque como siempre estuvieron al lado mío, me dieron mucha fuerza para que esté bien".

PUBLICIDAD

"Esto es para disfrutar con mi familia y esto es para la gente. Gracias a mis compañeros... estamos muy felices y lo disfrutaré con el vestuario que está unido y es muy fuerte", dijo Messi en declaraciones a la televisión tras terminar el partido.

Messi aseguró que no se imaginaba "nada de lo que le tocó vivir", además de agradecer al "grupo hermoso" que lidera como capitán en su sexta Copa del Mundo.

"No me imaginaba esto ni nada de lo que me tocó vivir. Todo lo que estoy viviendo es de yapa (buena fortuna). Tuve la suerte de vivir más de lo que podría haber soñado a nivel individual y grupal. Hoy estoy disfrutando de un grupo hermoso", afirmó ante los periodistas el 10 de la Albiceleste.

PUBLICIDAD

Messi recibió el premio al jugador del partido en el primer partido del Grupo J tras el 3-0 ante Argelia, equipo al que definió como "dinámico, intenso".

"Es importante ganar el primer partido y hacerlo de esta forma es mejor. El primer tiempo lo sacamos adelante y en el segundo hicimos una diferencia importante".

Con su partido de este martes sumó 16 goles en Mundiales, por lo que empató el récord de máximo goleador de esa competición del alemán Miroslav Klose, sobre lo que declaró: "Es un honor estar ahí por lo que significa, estar al lado de Klose, Ronaldo, Mbappé que hoy hizo dos", en referencia a los goles marcados por el delantero francés ante Senegal.

PUBLICIDAD

Sobre el nivel general de los partidos hasta ahora disputados en el torneo, dijo que "nadie regala nada, es muy competitivo" y que "todas las selecciones están muy trabajadas y todos los partidos van a ser muy volados e intensos".

Por último, Messi aseguró que se refleja en el extenista español Rafael Nadal para hablar sobre el nivel mostrado a sus casi 39 años, los que cumplirá este 24 de junio: "A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo. Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y somos muy parecidos, me identifico mucho. Siempre quiero dar el máximo y me quiero sentir bien, disfruto de esa manera".

PUBLICIDAD

Este martes, el delantero argentino cumplió 20 años desde su primer grito mundialista en 2006 y alcanzó los 200 partidos con el uniforme celeste y blanco. EFE

(foto)