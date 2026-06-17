Pekín condena proyecto taiwanés para reunir inteligencia de China y avisa de represalias

Pekín, 17 jun (EFE).- China condenó este miércoles la creación por parte de Taiwán de una plataforma dirigida a ciudadanos chinos para recabar información de inteligencia y advirtió de que adoptará "contramedidas firmes" frente a lo que considera una operación de "robo de información" y "penetración y sabotaje".

En una rueda de prensa, el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Chen Binhua aseguró que Pekín "rechaza enérgicamente" cualquier cooperación entre Taiwán y Estados Unidos en el ámbito militar, al contestar una pregunta acerca de informaciones de medios taiwaneses sobre una posible colaboración con personal militar estadounidense en tareas de escucha sobre China continental.

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El portavoz añadió que las autoridades del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) de Taiwán "intensifican deliberadamente la confrontación" entre ambos lados del Estrecho y advirtió de que, cuanto más avancen por la vía de "buscar la independencia apoyándose en fuerzas externas" y de "buscar la independencia por medio de las armas", más se aproximarán a su "propia destrucción".

Chen cargó contra el nuevo "canal de contacto para ciudadanos chinos" anunciado el pasado domingo por la Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán, que permite a personas de dentro y fuera de China remitir información política, militar, económica y social a las autoridades isleñas a través de una página web específica.

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Según el portavoz chino, esa iniciativa constituye una forma de "infiltración" y obtención "ilegal" de inteligencia.

Asimismo, advirtió de que, de acuerdo con la legislación china, proporcionar información a los servicios de inteligencia taiwaneses puede constituir delito, por lo que los órganos competentes perseguirán "las responsabilidades legales correspondientes".

La Oficina de Seguridad Nacional taiwanesa había presentado la plataforma como una herramienta inspirada en prácticas de agencias de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido e Israel, destinada a ampliar y diversificar sus fuentes de información sobre China.

El anuncio se produjo en un contexto de creciente atención en Taiwán a presuntas actividades de espionaje e infiltración vinculadas a Pekín, que reclama la soberanía de la isla autogobernada. EFE