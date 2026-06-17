'La Marea Roja' panameña se toma Toronto en vísperas de la cita mundialista con Ghana

Toronto (Canadá), 16 jun (EFE).- 'La Marea Roja' panameña se concentró este martes por la noche en la plaza Nathan Phillips, situada frente al ayuntamiento de Toronto, para alentar a su selección en la víspera del partido que los canaleros jugarán el miércoles contra Ghana en la ciudad canadiense.

Con banderas, camisetas rojas, tambores y cánticos, los aficionados de Panamá transformaron durante unas horas uno de los lugares más emblemáticos de Toronto en una fiesta centroamericana antes del encuentro con el que la selección dirigida por Thomas Christiansen iniciará su andadura en el Mundial 2026.

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Para el partido se esperan entre 20.000 y 25.000 seguidores panameños en las gradas del Toronto Stadium, cerca de la mitad del aforo, una presencia masiva para acompañar a una selección que disputa su segundo Mundial y que todavía busca su primera victoria en la historia del torneo.

Panamá perdió sus tres partidos en Rusia 2018, pero el ambiente entre los hinchas es muy distinto ocho años después. La confianza es alta y la convicción, repetida una y otra vez en la plaza, es que el equipo de Christiansen puede hacer historia.

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“Creo que podemos ir a por mucho”, dijo a EFE Tami Valdez, una mexicana de 52 años, residente en Canadá y casada con un panameño.

“Estos chicos son más jóvenes, han tenido un muy buen técnico, se han fogueado y cada uno aporta su experiencia en otros equipos. Creo que el equipo está muy bien conformado el equipo”, añadió, vestida de rojo para apoyar a la selección de su esposo.

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Eduardo Baldía, de 40 años, llegó el lunes a Toronto y antes de sumarse al banderazo visitó las cataratas del Niágara. Para él, este Mundial representa “la segunda oportunidad de demostrar” cuánto ha mejorado Panamá desde Rusia.

“Vamos a dar una gran sorpresa mañana y vamos a demostrarlo ganando”, afirmó. Su pronóstico es un 2-1 para Panamá. “El pueblo panameño, con los pocos recursos que tiene, ha venido en gran cantidad a apoyar al equipo y sé que la selección lo va a sentir en el campo”, añadió.

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Ramón Castillo, de 50 años, originario de Aguadulce y residente en Texas, resumió el ánimo de la afición con una palabra: energía. “La selección se ve fuerte, tenemos una buena dirección técnica y nos mantenemos positivos”, señaló.