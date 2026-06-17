La española Paula Badosa resurge ante la estadounidense Coco Gauff y pasa a cuartos de final en Berlín

La tenista española Paula Badosa ha accedido este miércoles a cuartos de final en el torneo WTA 500 de Berlín (Alemania) tras ganar por 1-6, 6-3 y 6-2 a la estadounidense Cori 'Coco' Gauff, mientras que su compatriota Jessica Bouzas igualmente ha pasado a cuartos de final en el torneo WTA 250 de Nottingham (Reino Unido) gracias al abandono por lesión de la también estadounidense Katie Volynets.

Sobre la hierba de la capital alemana, Badosa cedió su primer turno de saque y fue a remolque durante todo el set inicial, que ni llegó a media hora. Sin embargo, el siguiente cambió por completo y los recursos de la catalana dieron fruto, salvando un 30-40 en el primer juego y con un 'break' a favor en el segundo, consolidado por Badosa de inmediato.

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Mediada esa segunda manga, ambas jugadoras se alternaron una rotura cada una, que no alteró la dinámica hasta el éxito parcial de Badosa en 35 minutos. Y de cara al último set, aún mejor lució la catalana con un quiebre clave en el tercer juego, también consolidado 'ipso facto' y acelerando hacia un triunfo prestigioso ante la nº7 del ranking mundial.

Por su parte, Bouzas se apuntó sobre la hierba inglesa un reñidísimo primer set contra Volynets, quien al empezar el siguiente pidió atención médica por dolor en su pie izquierdo. La estadounidense no se recuperó y abandonó cuando el encuentro llevaba una hora y nueve minutos. Otra estadounidense, Emma Navarro, será la siguiente rival de la gallega.

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