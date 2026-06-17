Juicio por muerte de Maradona continuará con testimonio de más acompañantes terapéuticos

Buenos Aires, 17 jun (EFE).- El juicio que busca determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este jueves con la declaración de dos acompañantes terapéuticos, tras el testimonio este martes de un tercero, que dijo que el entorno del exfutbolista lo manipulaba.

"Había una manipulación del círculo más cercano de Maradona", expresó en la audiencia del martes Carlos Cottaro, que acompañó al ídolo mientras se recuperaba de su última intervención en una vivienda en las afueras de Buenos Aires, en la que murió días después.

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"A Diego le manejaban los teléfonos y los llamados no pasaban. Vi la manipulación telefónica que había, (controlaban) si las hijas lo podían ver o no", agregó, y señaló además que los distintos profesionales que participaban del tratamiento del astro no actuaban de manera coordinada.

Para este jueves está prevista la declaración de Carlos Bacchini y Alejandro Cottaro, otros dos acompañantes terapéuticos que trataron al exfutbolista previo a su fallecimiento, el 25 de noviembre de 2020.

En la última audiencia, la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las acusadas, declaró ante el tribunal que nunca solicitó el servicio de acompañantes terapéuticos y sostuvo que estos "al principio sumaban, pero después dejaron de sumar".

Este martes declaró además el clínico Pedro Di Spagna, también imputado y que apuntó en su testimonio contra el equipo médico a cargo de la salud del 'Diez'.

Según explicó Di Spagna, designado como interconsultor por la empresa de salud a cargo del tratamiento domiciliario de Maradona, visitó al paciente el 12 de noviembre e indicó estudios que nunca se realizaron. Luego volvió al domicilio el 18 de noviembre, pero el equipo a cargo del astro le indicó suspender la visita, que fue reprogramada para el 26 de noviembre.

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Además de Cosachov y Di Spagna, son juzgados en este proceso el médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y la coordinadora de cuidados domiciliarios Nancy Forlini, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual. EFE