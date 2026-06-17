Perú promueve proyectos por 1.986 millones de dólares en la región amazónica de Loreto

Lima, 17 jun (EFE).- Las autoridades de Perú están promoviendo una cartera de diez proyectos por un total de 1.986 millones de dólares que buscan mejorar "servicios esenciales, reducir brechas históricas y fortalecer la conectividad" en la región amazónica de Loreto, la más grande del país, informó este miércoles un comunicado oficial.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) señaló que se plantea realizar esos proyectos mediante las modalidades de asociaciones público-privadas (APP) y proyectos en activos.

Al respecto, el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, aseguró que Loreto, que es una región enclavada en medio de la Amazonía a la que no se tiene acceso por carretera, "tiene enormes desafíos, pero también una oportunidad histórica".

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También, añadió que la región requiere de "una intervención articulada y sostenida para cerrar brechas que afectan directamente la calidad de vida de la población", ya que enfrenta "importantes desafíos en acceso a agua y saneamiento, continuidad del servicio de agua, cobertura médica, disponibilidad de camas hospitalarias y logros educativos en lectura y matemáticas".

En ese sentido, detalló que entre los principales proyectos de la cartera están los nuevos terminales portuarios de Loreto, en las localidades de Saramiriza e Iquitos, la capital regional, y un grupo de aeropuertos locales.

Además, los hospitales de Iquitos, Yurimaguas y Regional, una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en Iquitos, el proyecto de saneamiento rural de Loreto, el canal de navegación amazónico y la red de comunicaciones de Loreto.

Del Carpio dijo estas iniciativas buscan conectar a Loreto con los principales corredores logísticos del país, especialmente a través de la ruta entre Paita-Yurimaguas-Santa Rosa y la conexión Callao-Chancay-Pucallpa.

"La Amazonía no puede seguir siendo vista como un territorio distante. Loreto debe estar conectado, integrado y preparado para aprovechar sus enormes potencialidades productivas, logísticas, turísticas y ambientales", enfatizó.

El funcionario también informó que mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), Loreto cuenta con una cartera en promoción de 12 intervenciones por 492 millones de soles (unos 144,2 millones de dólares), principalmente en sectores estratégicos como transportes, salud y educación.

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Del Carpio participó en el Encuentro Económico Regional de Loreto y se reunió con representantes de la Cámara de Comercio regional, con los que dialogó sobre la posibilidad de promover iniciativas ante fondos binacionales gestionados por la Cancillería peruana y sobre temas vinculados a energía y conectividad. EFE