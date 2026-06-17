La ONU advierte que las democracias en Latinoamérica y el Caribe están "bajo presión"

Ciudad de Guatemala, 17 jun (EFE).- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió este miércoles durante la presentación de un informe en Guatemala que las democracias de América Latina y el Caribe están "bajo presión" y sufren una erosión gradual desde dentro.

El documento, titulado 'Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe', alerta sobre la erosión gradual de los sistemas políticos desde su propio interior debido a deudas sociales estructurales y nuevas amenazas transnacionales.

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"Parte de una paradoja que vemos en América Latina y el Caribe tiene que ver con una consolidación muy importante de las democracias en la región, pero a la vez una sensación sistémica desde todas las partes de la sociedad que estas democracias hoy se encuentran bajo presión", dijo durante la presentación del informe la economista jefe del PNUD para la región, Almudena Fernández.

El documento destaca que, aunque América Latina sigue siendo la región en desarrollo más democrática del mundo, con más del 80 % de sus ciudadanos viviendo en gobiernos electos en las urnas, persisten desafíos históricos como la desigualdad económica profunda, sistemas fiscales poco redistributivos y la falta de paridad de género e inclusión de los pueblos indígenas.

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A estas deudas sociales estructurales se suman "presiones emergentes" que rebasan las fronteras de los Estados, entre las que el PNUD identifica la polarización política extrema, la desinformación en redes sociales potenciada por la inteligencia artificial, la movilidad humana intrarregional, la crisis climática global y un crimen organizado que captura instituciones mediante el financiamiento ilícito de campañas.

Ante este panorama, el documento plantea un "llamado a la acción colectiva" para renovar el vínculo virtuoso entre democracia, desarrollo humano y la capacidad funcional del Estado.

Entre los puntos de acción propuestos resaltan reconstruir la base de la representación de los partidos políticos, acotar la influencia del poder económico en las decisiones públicas y homogeneizar la presencia estatal en los territorios marginados.

Fernández advirtió además de que el crimen organizado impacta directamente en la calidad institucional debido a que las organizaciones ilícitas "están capturando partes del Estado, teniendo influencia a través de la violencia, de la coerción y del financiamiento ilícito en procesos electorales y en procesos de toma de decisión, de esta manera distorsionando la promesa de igualdad política".

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Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, dijo durante el acto que la democracia "nunca está consolidada, siempre está por consolidarse y siempre puede degradarse", tras recordar la resistencia de la ciudadanía guatemalteca en 2023 contra los intentos de ruptura constitucional por parte de sectores de la Fiscalía.

"Nuestra democracia resistió y ha sido recuperada, ha sido rescatada por un pueblo convencido de que los procedimientos democráticos no son un fin en sí mismo, sino una condición indispensable para determinar nuestro propio desarrollo, para construir nuestra propia prosperidad, para vivir colectivamente la vida que deseamos vivir", concluyó el mandatario guatemalteco tras recibir el informe del PNUD. EFE

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