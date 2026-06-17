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Milei traslada su respaldo a De la Espriella en la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia

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El presidente de Argentina, Javier Milei, ha mostrado este miércoles "todo" su "apoyo" al candidato ultraderechista a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, de cara a la segunda vuelta de unos comicios presidenciales que serán celebrados este domingo, 21 de junio.

"Todo mi apoyo a Abelardo de la Espriella para el balotaje del 21 de junio", ha manifestado el mandatario argentino en un mensaje publicado en redes sociales tras haber sostenido una conversación telefónica con el aspirante ultraderechista a gobernar Colombia.

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A renglón seguido, Milei ha defendido que en la segunda ronda electoral presidencial "se define si Colombia sigue el camino del crecimiento económico y la prosperidad o persiste en el del comunismo empobrecedor".

"El camino es claro, más libertad económica, más seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico", ha agregado el jefe de la Casa Rosada aseverando que "la Argentina de La Libertad Avanza --partido del propio presidente argentino-- estará siempre del lado de quienes eligen la libertad y la democracia".

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