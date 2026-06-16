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La empresa suiza de robótica ANYbotics abrirá una oficina en Barcelona

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Anybotics abrirá una oficina en el DFactory de Barcelona que se convertirá en la tercera sede global de la empresa suiza especializada en soluciones de inspección robótica con IA, junto a las que opera ya en Zúrich (Suiza) y San Francisco (EE.UU.), informa la empresa en un comunicado conjunto con el hub del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

La operación quiere responder al incremento de demanda de las soluciones de la compañía, en un contexto en que empresas de sectores como el petróleo, energía y gas, química, metales y la industria "están pasando de proyectos piloto a despliegues a gran escala" de sus robots de inspección autónoma.

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El cofundador y consejero delegado de la empresa, Péter Fankhauser, ha valorado que Barcelona se está convirtiendo en un polo del talento en robótica e ingeniería industrial, y la ciudad ofrece a la compañía la posibilidad de acceder a este talento.

El presidente ejecutivo en el CZFB, Pere Navarro, ha afirmado que la incorporación de Anybotics refuerza la apuesta del hub por una industria más "segura, inteligente y eficiente".

La directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha defendido que esta incorporación consolida a DFactory como un espacio donde la tecnología se transforma en impacto industrial.

DFactory Barcelona supera ahora las 40 compañías instaladas, y ha iniciado las obras de ampliación para pasar de 17.000 metros cuadrados de superficie a 60.000, con cuatro nuevos edificios previstos para finales de 2027.

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