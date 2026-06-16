Comisario UE: Los desafíos en defensa serán mayores que los superados en el último año

Lisboa, 16 jun (EFE).- El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, advirtió este martes en Lisboa que los desafíos afrontados en el último año son "mucho más pequeños" que los que están por venir, y abogó por una unión defensiva europea que incluya a países como Noruega, Ucrania y Reino Unido.

Así lo afirmó el comisario en un acto en Lisboa, en el que defendió que lo más importante es centrarse en obtener los mejores resultados en un momento en el que Europa afronta "un gran reto", poniendo como ejemplo la agresión rusa a Ucrania y la intención de Estados Unidos de disminuir su presencia en Europa en el ámbito de la OTAN.

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"Los retos que hemos podido superar durante el último año son mucho más pequeños que los desafíos que tenemos delante, porque veo muy claro que, por ejemplo, al construir nuestra prontitud en defensa material podemos afrontar algún tipo de límites de lo que podemos lograr por la infraestructura institucional que tenemos", planteó.

En ese sentido, recordó que los estados miembros son responsables de la defensa, por lo que la industria de este sector está fragmentada y no hay un mercado integrado, lo que dificulta la capacidad productiva europea.

A nivel interno en Europa, con 27 países, abogó por contemplar el proyecto defensivo "de arriba hacia abajo" para que sea viable a largo plazo.

Como ya defendió en semanas anteriores, planteó la posibilidad de impulsar la defensa europea no solo con la Unión Europea, sino con otros países de la región.

"Estoy intentando hablar de la necesidad de mirar fuera de esa arquitectura que tenemos y empezar a hablar de la posibilidad de tener una unión de defensa europea, que fuera una plataforma para aquellos países que quieren estar más unidos en la defensa, que se puedan juntar, y que esto también incluiría la posibilidad de integrar Ucrania, pero quizás preguntar también a Reino Unido si quiere sumarse, o quizás Noruega", argumentó.

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Aclaró que la defensa europea tiene que observarse desde tres pilares, que es la preparación material defensiva, la prontitud defensiva institucional y la prontitud política.

En línea con esa prontitud institucional, cuestionó el rol del pilar europeo en la OTAN y abogó por desarrollar una rama más europea de la alianza atlántica, sin necesidad de crear instituciones paralelas.

Kubilius participó en el foro The Lisbon Conference, organizado bajo el título 'La gran transformación: el mundo en una época de incertidumbre", que contó con la participación de figuras como el expresidente del Gobierno de España (1996-2004) José María Aznar, el presidente de Portugal, António José Seguro, y la exprimera ministra británica, Theresa May (2016-19). EFE

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