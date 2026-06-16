Zendaya y Holland sobre Spider-Man: Todos llegamos al momento de tomar decisiones adultas

Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 16 jun (EFE).- Zendaya y Tom Holland regresan al universo de Spider-Man con 'Brand New Day', una película en la que sus personajes han crecido y deben decidir hacia dónde se dirige su vida. "Todos llegamos a ese punto en el que hay que empezar a tomar decisiones de adultos de verdad", aseguró a EFE la actriz estadounidense, de 29 años.

PUBLICIDAD

La pareja habla con EFE en Madrid dentro de la gira de promoción de la nueva entrega de la película del súperheroe de Marvel, que se estrena el próximo 29 de julio y que llega tras semanas de rumores sobre su supuesta boda secreta, que por primera vez Holland ha confirmado en una entrevista con la revista británica Esquire.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, en 'Spider-Man: Brand New Day', Peter Parker -alter ego de Spider-Man- ahora es un adulto que vive solo, ya que ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama para así protegerles.

"Creo que están llegando a este punto al que todos nos enfrentamos al entrar en la verdadera adultez, donde uno se pregunta: ¿Quién soy? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y creo que ahí sí que se siente un pequeño vacío", reflexiona Zendaya, que interpreta a MJ, el gran amor de Peter Parker.

PUBLICIDAD

Una "experiencia bastante universal" en la que se encuentran inmersos los dos personajes, añade la interprete de 'Dune', y un "desafío" al que "todos nos enfrentamos": "¿Cómo será mi futuro y cómo quiero que sea?", insiste.

Coincide el británico Holland (30 años), para quien esta nueva entrega "trata sobre el hombre detrás de la máscara" y "sobre una experiencia humana increíblemente cercana: ser joven e intentar descubrir cuál es tu lugar en la sociedad y hacia dónde se dirige tu vida".

PUBLICIDAD

Esta es la cuarta película de Spider-Man que Holland ('The Impossible') y Zendaya protagonizan, tras 'Homecoming' (2017), 'Far from Home' (2019) y 'No Way Home' (2021), y ya desde la primera su relación trascendió la ficción.

Aunque, tal y como destaca Zendaya, esta entrega del hombre araña es, de las protagonizadas por Holland, en la que más tiempo lleva puesta la máscara. Y pese a ello, es precisamente en la que "empiezas a darte cuenta de que hay un ser humano dentro de este traje", asegura la actriz, a la que eso le pareció "muy conmovedor".

PUBLICIDAD

"Creo que, al final, trata sobre Peter Parker, lo cual es realmente interesante. Incluso el detalle de la transparencia de sus ojos, cómo en muchas tomas donde se pueden ver los ojos de Peter detrás de la máscara, es significativo", añadió.

A su juicio, "lo especial del personaje de Spider-Man es que también es Peter Parker" y "si fuera cualquier otra persona con el traje, tal vez no tomaría las decisiones que toma ni protegería a las personas que protege".

"Lo que hace que la gente lo quiera tanto es la bondad y la ternura que hay en él como Peter Parker, que en última instancia lo llevan a autosabotearse y a hacer cosas por el bien de los demás, olvidándose a veces de sí mismo, porque al fin y al cabo, es una buena persona y prioriza ser una buena persona", remarcó la intérprete.

PUBLICIDAD

Una idea enfatizada por Holland, que destacó que por ejemplo se ha decidido en algunas escenas conservar las arrugas y defectos del traje de súperhéroe "porque es esa textura la que convence al público de que hay alguien debajo del traje". "Hay un hombre viviendo ahí dentro. Un hombre en conflicto", precisó el actor.

Por eso, según Holland, esta es "la versión más introspectiva" de Sipder-Man, y es "menos una película de superhéroes y más una película sobre un ser sobrehumano".

"La importancia de la comunidad, de contar con el apoyo de los seres queridos en momentos difíciles, la amistad, la exposición al mundo y a la vida", son los temas que aborda, más allá de las aventuras y la trama de acción, concluye. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)