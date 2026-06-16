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Doce fotógrafos retratan la música en vivo y en estudio en una exposición colectiva en la Galería Nikon House de Madrid

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La Galería Nikon House Madrid acogerá a partir del próximo viernes 26 de junio la exposición colectiva '12 fotógrafos al ritmo del obturador. Retratos y directos de la escena musical', una muestra que reúne el trabajo de doce fotoperiodistas en torno a la imagen de la música, tanto en concierto como en fotos de estudio y retratos de artista.

La muestra se articula en torno a dos ejes temáticos, las fotografías de conciertos en directo y los retratos de músicos, con imágenes que abarcan distintos géneros musicales. La inauguración está prevista para el jueves 25 de junio a las 18.00 horas en la sede del espacio expositivo, ubicado en la calle de Reina Mercedes, 7, de Madrid.

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Entre los participantes figura Ricardo Rubio, fotógrafo de Europa Press. Le acompañan en la muestra Alberto Roldán, Ángel de Antonio, Alfredo Garofano, Belén Díaz, Belén Tánago, Carlos Agustín, Carlos Álvarez, Chema Barroso, Nico Chicote, Paco Manzano y Tamara Rozas.

Según describe la organización, la exposición propone "doce visiones distintas unidas por una misma pasión: hacer visible el ritmo", con imágenes que buscan "capturar el sonido a través de la luz".

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