FAO: América Latina concentra el 15 % de las exportaciones de productos acuáticos animales

Nairobi, 16 jun (EFE).- Los países de América Latina y el Caribe concentraron en 2024 el 15 % de las exportaciones de productos procedentes de la pesca y la acuicultura, informó este martes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Ese dato se incluye en el informe 'El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura' (SOFIA, por sus siglas en inglés), presentado por la FAO en el marco de la Conferencia Nuestro Océano en la ciudad portuaria de Mombasa (Kenia).

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"A pesar de que apenas le corresponde el 15 % de las exportaciones mundiales, la región es un destacado exportador neto de los principales productos acuáticos de origen animal", indicaron los autores del texto.

La región tan sÓlo se encuentra superada por Europa y Asia, que constituyen el 38 % y el 34 % de las exportaciones globales, respectivamente.

Chile y Ecuador, que representan cada uno el 5 % de las exportaciones mundiales, figuran entre los cinco mayores exportadores del mundo, tan solo superados por China (11 %), Noruega (9 %) y Vietnam (6 %).

Las exportaciones regionales lograron que América Latina y el Caribe tuviese un excedente comercial de 21.000 millones de dólares (unos 18.100 millones de euros), especialmente por productos como el salmón, los camarones de cultivo de alto valor o la harina de pescado.

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Con 17,8 millones de toneladas, los países de la región ocupan el segundo puesto de productores de animales acuáticos junto con Europa, que representan cada una un 9 % de la producción mundial, y que únicamente supera Asia, con el 72 % de la producción.

Si bien Latinoamérica tiene un sistema orientado a la exportación que permite "respaldar" los medios de vida de "un gran número de personas", la producción aún sigue "muy concentrada" en un número reducido de países y especies.

La anchoveta del Perú y de Chile, el camarón de cultivo del Ecuador y el salmón de cultivo de Chile representan entre todos el 37 % de la producción total de animales acuáticos en América Latina y el Caribe.

Además, el 74 % de la producción de animales acuáticos se corresponde con la pesca de captura, principalmente por "ecosistemas marinos muy productivos" como el sistema de la corriente de Humboldt del océano Pacífico sudoriental.

"No obstante, las capturas, especialmente las de pequeñas poblaciones pelágicas como la anchoveta, presentan variaciones derivadas de las condiciones oceanográficas asociadas al fenómeno de oscilación austral El Niño", detalla el informe.

La pesca marina también supone el 73 % de los tres millones de empleos que la producción de animales acuáticos genera en el sector primario.

Por otro lado, el informe destaca el "rápido ritmo" al que se expande la acuicultura, pues la producción de animales en estos entornos pasó de 800.000 a 4,4 millones de toneladas entre el año 2000 y 2024, un impulso que llegó especialmente en América del Sur.

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Aunque América Latina y el Caribe ya son el segundo productor de animales acuáticos cultivados con un 3 %, aún siguen muy lejos de los países asiáticos, que concentran el 92 % de esta producción.

Los autores del informe prevén que la producción pesquera y acuícola de animales acuáticos aumente un 8,3 % para 2034, sobre todo por el papel de la acuicultura, cuyo crecimiento para el mismo año se estima en un 26,2 %.

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Según la FAO, mientras la disponibilidad de alimentos aumenta a un ritmo del 2,9 % anual desde 1961, la disponibilidad per cápita "se mantienen en torno a la mitad" de la media mundial de 21 kilogramos.

La disponibilidad mundial de alimentos acuáticos de origen animal en 2023 fue de 171 millones de toneladas, que de nuevo se concentra en Asia, con el 74 %, mientras que a América Latina y el Caribe les corresponde el 4 %. EFE

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