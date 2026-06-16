La producción pesquera global logra récord histórico: 235 millones de toneladas, según FAO

Nairobi, 16 jun (EFE).- La producción pesquera y acuícola logró en 2024 un máximo histórico a nivel global con más de 235 millones de toneladas, informó este martes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Ese dato figura en el informe 'El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura' (SOFIA, por sus siglas en inglés), presentado por la FAO en el marco de la Conferencia Nuestro Océano en la ciudad portuaria de Mombasa (Kenia).

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La agencia de la ONU señaló que esa cifra confirma el papel "cada vez más importante" de este sector en la alimentación de una población mundial que va "en aumento".

"La producción pesquera y acuícola mundial se sitúa en máximos históricos, pero garantizar un crecimiento sostenible y equitativo sigue planteando un desafío importante", advirtió el documento, que se publica cada dos años.

La FAO mostró su preocupación por el estado de las poblaciones de las pesquerías marinas, pues la cantidad de peces explotados dentro de los límites de la sostenibilidad biológica descendió hasta el 62,4 % en 2023, un 2,1 % menos que en 2021, por ajustes metodológicos y reducciones de la sostenibilidad en algunas regiones.

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Además, las mejoras en la producción no han ido acompañadas de un acceso más igualitario a estos alimentos, y su disponibilidad per cápita en regiones como África "sigue muy por debajo del promedio mundial", a pesar de la cada vez "mayor importancia" de los alimentos acuáticos para la nutrición humana.

"El papel de estos alimentos es especialmente importante en las regiones de ingresos bajos, donde los alimentos acuáticos de origen animal son la fuente más asequible y accesible de proteínas de calidad, por lo que respaldan la calidad de las dietas donde más se necesita", añadió.

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La producción de alimentos acuáticos proporcionó empleo a 65 millones de personas en el sector primario, lo que le otorga una función "esencial" en las economías rurales y costeras.

En el caso de la acuicultura, se trata del "principal motor del crecimiento de los sistemas alimentarios acuáticos", con 142 millones de toneladas en 2024, de la que un 89 % se concentra en Asia.

La FAO también considera que África cuenta con una producción "limitada" pese a su "importante potencial", que está "sin explotar".

Los cinco mayores productores de animales acuáticos en aguas continentales son India, Bangladés, China, Myanmar y Uganda, que representan el 51 % del total.

Entre las especies de agua dulce más importantes a nivel de producción figuran "carpas, barbos y otros ciprínidos" (2 millones de toneladas), "tilapias y otros cíclidos" (0,9 millón de toneladas) y "sábalos" (0,3 millones de toneladas).

El comercio de estos productos se halla igualmente en expansión, y en 2024 se cifró en 186.000 millones de dólares (unos 160.000 millones de euros), lo que indica una "fuerte demanda mundial" que contribuirá al desarrollo económico y al aumento de los niveles de nutrición, según el informe.

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La FAO estimó que el futuro crecimiento de los animales acuáticos estará determinado principalmente por la acuicultura, con proyecciones de 214 millones de toneladas para 2034 desde los 195 millones de toneladas de 2023, aunque su sostenibilidad dependerá de la "eficiencia, la innovación y el acceso equitativo".

Asimismo, prevé que su disponibilidad per cápita se sitúe en 21,9 kilogramos a nivel mundial, en comparación con los 21 kilogramos actuales, y que podrá disminuir a medida que el crecimiento poblacional supere al suministro.

"No obstante, este incremento no se distribuirá de manera uniforme. Se prevé que la mayor tasa de crecimiento de la disponibilidad de alimentos acuáticos de origen animal, tanto en cuanto a producción interna como a importaciones, se registre en África (18 %)", agregó.

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Además, la crisis climática, la degradación del medio ambiente, las perturbaciones económicas y los cambios en la dinámica política internacional están influyendo en la sostenibilidad y el rendimiento de los sistemas alimentarios acuáticos.

"La inversión, la gobernanza eficaz y la innovación son esenciales para transformar los sistemas acuáticos orientándolos hacia una mayor sostenibilidad y productividad. Si no se avanza lo suficiente en estos ámbitos, el crecimiento superará a la equidad y la sostenibilidad", concluyó la FAO. EFE

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