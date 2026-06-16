Trump pide a Netanyahu ser "más responsable" respecto al Líbano y dice no estar contento

Évian (EFE), 16 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este martes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que sea "más responsable" en sus acciones respecto al Líbano y dijo no estar "contento" con la forma en que ha actuado en ese país.

"No estoy satisfecho con la forma en que Israel ha actuado en el Líbano y con Hizbulá. Deberían haber podido terminar el trabajo, pero esto simplemente se alarga sin fin, y cuando eso ocurre, proyecta una imagen negativa sobre el gran acuerdo, que es el acuerdo con Irán", dijo en un encuentro bilateral con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani. EFE

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