Agencias

Venezuela firma un memorando de entendimiento con la eléctrica estadounidense GE Verno

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Caracas, 15 jun (EFE).- El Gobierno de Venezuela firmó este lunes un memorando de entendimiento en materia de electricidad con representantes de la empresa estadounidense General Electric (GE) Vernova y de la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), según el canal Venezolana de Televisión (VTV).

En una transmisión de VTV, Roger Martella, director corporativo de GE Vernova, dijo que la misión de la empresa es permitir que la electricidad llegue a todos.

"Queremos movernos rápido, que el sistema funcione lo mejor posible en pocos meses y creo que podemos hacerlo juntos. Ya tenemos un acuerdo sobre los aspectos técnicos y cómo podemos avanzar rápidamente. En los próximos 12 meses y más vamos a fortalecer el SEN (Sistema Eléctrico Nacional)", anticipó Martella, de acuerdo a traducción simultánea. EFE

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