Agencias

VARON celebra el Día del Padre con soluciones portátiles de oxígeno para viajes, deportes y actividades al aire libre

Guardar
Google icon

VARON celebra el Día del Padre con soluciones portátiles de oxígeno para viajes, deportes y actividades al aire libre

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de junio de 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Día del Padre es la ocasión perfecta para reconocer a los papás que disfrutan mantenerse activos, ya sea viajando, practicando deportes, realizando excursiones al aire libre o reuniéndose con familiares y amigos para ver los partidos de fútbol más esperados. Con la emoción de los próximos torneos internacionales, VARON presenta sus concentradores portátiles de oxígeno diseñados para brindar mayor movilidad y libertad.

PUBLICIDAD

Para quienes se preguntan si la oxigenoterapia puede limitar los viajes o las actividades recreativas, VARON ofrece soluciones como la maquina de oxigeno que ayudan a mantener un estilo de vida activo sin renunciar al soporte de oxígeno necesario.

El VARON VP-2 maquina de oxigeno de pulso proporciona una concentración de oxígeno de 93% ±3% con niveles de flujo ajustables del 1 al 5. Con un peso de solo 2.2 kg (4.85 lb), incorpora dos modos inteligentes de suministro de oxígeno y una batería estándar removible y recargable de 6360 mAh, que ofrece hasta 160 minutos de autonomía. Para una mayor duración durante viajes y actividades al aire libre, también hay baterías adicionales disponibles.

PUBLICIDAD

VARON también presenta el nuevo VP-8 Lite, un concentrador portátil de oxígeno diseñado para usuarios que buscan mayor flexibilidad. Ofrece una concentración estable de oxígeno del 90%, flujo ajustable de 1 a 7 L/min, dos modos inteligentes de suministro y un peso ligero de apenas 2 kg (4.4 lb). Equipado con una batería recargable de 6400 mAh, proporciona entre 1.5 y 4 horas de funcionamiento, dependiendo del nivel de flujo seleccionado.

Como parte de la celebración del Día del Padre, los clientes en México recibirán un descuento adicional de $500 MXN al comprar un concentrador portátil de oxígeno junto con un paquete de batería. Las compras realizadas antes del 25 de junio recibirán una tarjeta de regalo adicional de $300 MXN para futuras compras. La promoción está disponible por tiempo limitado y hasta agotar existencias.

Con su diseño ligero, múltiples opciones de alimentación y un suministro de oxígeno confiable, los concentradores portátiles de oxígeno VARON VP-2 y VP-8 Lite están diseñados para ayudar a los usuarios a mantenerse activos y disfrutar de los momentos más importantes de la vida, ya sea en casa, durante un viaje o en cualquier lugar.

Contacto con Medios:Email: support@varoninc.mxSitio web: https://varoninc.mx/

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/varon-celebra-el-dia-del-padre-con-soluciones-portatiles-de-oxigeno-para-viajes-deportes-y-actividades-al-aire-libre-302799824.html

FUENTE VARON

Últimas Noticias

De la Espriella denuncia que grupos armados amenazan a quienes voten por él en el Pacífico

Infobae

El Kospi surcoreano se dispara casi un 6 % tras el anuncio de un pacto entre Irán y EE.UU.

Infobae

El Nikkei sube más de un 3 % a la apertura tras el acuerdo entre Irán y Estados Unidos

Infobae

Fallece Taty Almeida, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo de Argentina

Infobae

Trump precisa que la reapertura del estrecho de Ormuz llegará tras la firma del acuerdo este viernes

Trump precisa que la reapertura del estrecho de Ormuz llegará tras la firma del acuerdo este viernes