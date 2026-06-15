VARON celebra el Día del Padre con soluciones portátiles de oxígeno para viajes, deportes y actividades al aire libre
PR Newswire
CIUDAD DE MÉXICO, 14 de junio de 2026
CIUDAD DE MÉXICO, 14 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Día del Padre es la ocasión perfecta para reconocer a los papás que disfrutan mantenerse activos, ya sea viajando, practicando deportes, realizando excursiones al aire libre o reuniéndose con familiares y amigos para ver los partidos de fútbol más esperados. Con la emoción de los próximos torneos internacionales, VARON presenta sus concentradores portátiles de oxígeno diseñados para brindar mayor movilidad y libertad.
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Para quienes se preguntan si la oxigenoterapia puede limitar los viajes o las actividades recreativas, VARON ofrece soluciones como la maquina de oxigeno que ayudan a mantener un estilo de vida activo sin renunciar al soporte de oxígeno necesario.
El VARON VP-2 maquina de oxigeno de pulso proporciona una concentración de oxígeno de 93% ±3% con niveles de flujo ajustables del 1 al 5. Con un peso de solo 2.2 kg (4.85 lb), incorpora dos modos inteligentes de suministro de oxígeno y una batería estándar removible y recargable de 6360 mAh, que ofrece hasta 160 minutos de autonomía. Para una mayor duración durante viajes y actividades al aire libre, también hay baterías adicionales disponibles.
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VARON también presenta el nuevo VP-8 Lite, un concentrador portátil de oxígeno diseñado para usuarios que buscan mayor flexibilidad. Ofrece una concentración estable de oxígeno del 90%, flujo ajustable de 1 a 7 L/min, dos modos inteligentes de suministro y un peso ligero de apenas 2 kg (4.4 lb). Equipado con una batería recargable de 6400 mAh, proporciona entre 1.5 y 4 horas de funcionamiento, dependiendo del nivel de flujo seleccionado.
Como parte de la celebración del Día del Padre, los clientes en México recibirán un descuento adicional de $500 MXN al comprar un concentrador portátil de oxígeno junto con un paquete de batería. Las compras realizadas antes del 25 de junio recibirán una tarjeta de regalo adicional de $300 MXN para futuras compras. La promoción está disponible por tiempo limitado y hasta agotar existencias.
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Con su diseño ligero, múltiples opciones de alimentación y un suministro de oxígeno confiable, los concentradores portátiles de oxígeno VARON VP-2 y VP-8 Lite están diseñados para ayudar a los usuarios a mantenerse activos y disfrutar de los momentos más importantes de la vida, ya sea en casa, durante un viaje o en cualquier lugar.
Contacto con Medios:Email: support@varoninc.mxSitio web: https://varoninc.mx/
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FUENTE VARON