La UE aumenta la presión sobre Rusia y estudia medidas comerciales contra Israel

Luxemburgo, 15 jun (EFE).- La Unión Europea (UE) aprobó este lunes nuevas sanciones en respuesta a la agresión de Rusia contra Ucrania que afectan a 34 personas y 47 entidades, incluidos propagandistas y fabricantes de drones, y abordó la posibilidad de imponer un veto a los productos israelíes procedentes de asentamientos ilegales.

Los ministros de Exteriores comunitarios, reunidos en Luxemburgo, continuaron debatiendo cómo mantener la presión sobre Rusia y el Consejo dio luz verde a sanciones para seguir minando su capacidad tecnológica y económica para la guerra, dirigidas en concreto contra su complejo militar e industrial pero también contra la propaganda y responsables de violaciones de los derechos humanos.

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En ese último capítulo, se incluyeron dieciséis nuevos nombres en la lista negra relacionados con la persecución, el envenenamiento y la muerte del opositor ruso Alexéi Navalni.

La UE espera reforzar las medidas restrictivas con el vigesimoprimer paquete de sanciones contra Moscú, que se espera salga adelante en julio.

Según la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, las medidas adoptadas ya han costado a Moscú entre 1 y 1,3 billones de euros y están afectando a los pilares de la economía rusa.

Los ministros también expresaron su repulsa por los últimos bombardeos masivos contra Kiev, que dañaron una de las catedrales más emblemáticas de la ciudad, y Kallas dejó claro que "Rusia no tiene intención de detener esta guerra".

No obstante, la UE dio otra señal de apoyo a Ucrania, pero también a Moldavia, con la celebración de sendas conferencias para abrir los primeros capítulos del proceso de negociación para su adhesión.

Oriente Medio

Los ministros celebraron igualmente el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades y pidieron que sirva para la reapertura inmediata del estratégico estrecho de Ormuz.

Además, Kallas ofreció la experiencia previa de la UE para pasar a continuación a negociar otros asuntos fundamentales, como la cuestión de que el programa nuclear iraní debe estar enfocado en un uso civil y no en lograr el arma atómica.

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En la UE los países están debatiendo la posibilidad de ampliar su misión naval Aspides, que actualmente opera en el mar Rojo, a la zona de Ormuz para apuntalar la libertad de navegación una vez se consolide la paz, pero Kallas afirmó que hoy no hubo avances al respecto (es necesaria la unanimidad para cambiar el mandato de esa operación).

Además, los ministros abordaron posibles medidas para incrementar la presión sobre Israel por violaciones de derechos humanos, y Kallas informó de que va a proponer, en concertación con la Comisión Europea y ante la presión de los Estados miembros, medidas para impedir las importaciones comerciales de productos procedentes de asentamientos ilegales israelíes.

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La política estonia dijo en una rueda de prensa que transmitirá esa petición y que pedirá a la Comisión que prepare, antes del próximo Consejo de Asuntos Exteriores, "una lista de opciones para posibles medidas comerciales, incluidas medidas destinadas a impedir las importaciones de mercancías procedentes de asentamientos ilegales".

Diferentes Estados miembros habían solicitado a la UE reaccionar ante el comportamiento de Israel en Palestina imponiendo sanciones comerciales; las ideas varían desde suspender el acuerdo de asociación con ese país -lo cual requiere unanimidad- o las ventajas comerciales relacionadas -solo una mayoría cualificada-, hasta prohibir la entrada de productos procedentes de los asentamientos israelíes ilegales.

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España hoy insistió en que el Consejo vote para que cada país "se posicione" y se pueda "verificar si hay mayoría cualificada o no" para aplicar restricciones al comercio con Israel, indicó el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares.

Sobre los productos que provienen de los asentamientos ilegales, señaló que hay que prohibirlos en cumplimiento del derecho internacional y de las opiniones del Tribunal Internacional de Justicia.

China

Por último, durante el almuerzo de trabajo, los ministros hablaron de las relaciones con China, y Kallas dijo que están analizando "las implicaciones" que tiene el hecho de que Pekín haya entrenado a militares rusos para combatir en Ucrania, según informes de inteligencia.

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La jefa de la diplomacia europea indicó que Pekín "sigue siendo un facilitador decisivo de la guerra de Rusia contra Ucrania", y añadió que, "en respuesta", la UE ha sancionado este lunes a varias entidades chinas.

Se trata de las empresas Shenzhen Minghuaxin y Xinxiang Richful Lubricant Additive Company, uno de los mayores fabricantes y distribuidores de aditivos lubricantes con sede en China, en ambos casos por su apoyo al complejo militar e industrial de Rusia.

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Kallas admitió a la vez que "reducir la dependencia de China no será fácil ni barato, pero es necesario y urgente". EFE