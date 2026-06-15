Iberdrola logra 130 millones de la Agencia de Cooperación de Japón para modernizar la red de Bahía (Brasil)

La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) ha concedido a Neoenergia Coelba, filial de Iberdrola en Brasil, una financiación de 764 millones de reales (unos 130 millones de euros) para modernizar la red de distribución eléctrica en el Estado de Bahía.

El objetivo de la operación es incrementar la eficiencia energética y reforzar la calidad y fiabilidad del suministro en el mayor Estado del noreste brasileño.

Se trata del primer préstamo de la JICA en todo el mundo vinculado a indicadores de sostenibilidad, en formato 'sustainability-linked loan' (SLL), y supone también la puesta en marcha del nuevo esquema de financiación sostenible diseñado por este organismo en colaboración con MUFG Bank.

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La financiación se enmarca en los compromisos asumidos en la COP30, celebrada en Brasil en noviembre de 2025, como parte de los esfuerzos de cooperación con el país anfitrión.

El proyecto está alineado además con la Iniciativa Midori (Misión para el Desarrollo Inclusivo a través de la Inversión Responsable), impulsada en la COP30 para promover la inversión de la JICA en sectores verdes fuera de Japón, con especial foco en América Latina. En este contexto, Bahía se consolida como uno de los territorios prioritarios para el despliegue de infraestructuras energéticas sostenibles.

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Neoenergia prevé invertir cerca de 25.000 millones de reales (casi 4.500 millones de euros) en infraestructuras eléctricas en Bahía hasta 2030, reforzando su apuesta por la electrificación del país. El plan, canalizado a través de la distribuidora Neoenergia Coelba, contempla la construcción de 54 nuevas subestaciones, más de 2.000 kilómetros de líneas de alta tensión y 42.000 kilómetros de redes de media tensión.

Gracias a este programa, Bahía concentrará el 50% de las inversiones en redes de distribución previstas por Neoenergia en los próximos cinco años, que ascenderán en total a 50.000 millones de reales (unos 9.000 millones de euros) tras la reciente renovación de sus concesiones de distribución en Brasil.

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Con estas actuaciones, la compañía busca mejorar la calidad del servicio, facilitar la integración de nueva generación renovable y apoyar el crecimiento económico de la región.