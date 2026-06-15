Agencias

La Bolsa española sube un 1,43 % y bate el récord de cotización tras el acuerdo de paz

Guardar
Google icon

Madrid, 15 jun (EFE).- La Bolsa española subió este lunes un 1,43 % y marcó un récord histórico de cotización por encima de los 19.000 puntos después de confirmarse que hay un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

El IBEX 35, el principal indicador español, sumó 267,6 puntos y terminó en 19.032. Con este repunte, alcanza una revalorización acumulada del 9,96 % en lo que va de año.

Los bancos y las empresas vinculadas al turismo coparon la parte alta de las cotizaciones, mientras que el sector energético cerró con pérdidas por la bajada del petróleo.

El Banco Santander encabezó las subidas con un avance del 3,86 %, seguido de la empresa de tecnología para viajes Amadeus (2,9 %), el grupo aéreo IAG (2,77 %) y el financiero BBVA (2,54 %). También avanzaron el gigante textil Inditex (1,25 %) y la eléctrica Iberdrola (0,84 %).

PUBLICIDAD

Por el contrario, la petrolera Repsol retrocedió un 4,67 %, seguida de Acciona Energías (-4,54 %), Acciona (-2,7 %) y la tecnológica Indra (-2,03 %), así como Telefónica (-1,01 %). EFE

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

3,7 millones de niños afganos sufrirán desnutrición aguda en 2026, alerta la OCHA

Infobae

Milán sube un 0,66 % por el acuerdo entre EE.UU. e Irán y roza los 52.000 puntos

Infobae

Las navieras piden garantías ante situación volátil en estrecho de Ormuz pese al acuerdo

Infobae

La Bolsa de Londres cae un 0,39 % pese a las noticias positivas llegadas del golfo Pérsico

Infobae

Fráncfort sube un 1,05 % impulsada por el acuerdo de paz entre EEUU e Irán

Infobae