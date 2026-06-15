La selección española supera con amargura el récord de Italia de partidos oficiales sin perder

La selección española masculina de fútbol logró este lunes un nuevo récord de partidos oficiales sin perder, un total de 32, desempatando con Italia, pero con la decepción de no poderlo hacer con victoria ante la modesta Cabo Verde en su estreno en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

España no jugaba un encuentro oficial desde el empate también en Sevilla ante Turquía con el que cerró la fase de clasificación para esta Copa del Mundo el pasado mes de noviembre con un empate a dos goles, lo que le permitió igualar los 31 de Italia entre octubre de 2018 y septiembre de 2021, racha que precisamente rompió la 'Roja' en las semifinales de la Liga de Naciones.

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Una marca que la actual campeona de Europa esperaba a superar en la 'Finalissima' prevista para el mes de marzo de este año ante Argentina, pero que fue suspendida por la situación geopolítica en Oriente Próximo y la falta de acuerdo para encontrar fecha y nuevo escenario para disputarla.

Con todo, la campeona del mundo de 2010 no pierde ningún partido desde que cayese el 28 de marzo de 2023, en el segundo encuentro con Luis de la Fuente como seleccionador, en Glasgow por 2-0 ante Escocia en la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania de 2024. Desde entonces, 25 victorias y ocho empates, en una racha con el riojano que, contando con partidos amistosos, sólo tiene otra derrota en su haber, ante Colombia en marzo de 2024.

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