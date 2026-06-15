El Gobierno de Ecuador interviene temporalmente al Comité Olímpico y garantiza estabilidad

Guayaquil (Ecuador), 15 jun (EFE).- El Gobierno de Ecuador intervino temporalmente al Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) tras problemas registrados con la reelección de Jorge Delgado como presidente, una medida con la que busca garantizar la continuidad de las funciones de la institución y la adecuada atención a los deportistas, informó este lunes el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec).

Delgado fue reelegido como presidente del COE en mayo de 2025, en unas elecciones en las que venció al actual viceministro del Deporte, Roberto Ibáñez Romero, pero su directorio no ha sido reconocido por los organismos locales, a pesar de contar con el aval de Comité Olímpico Internacional (COI).

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Desde su posesión al frente de la cartera de Estado en noviembre pasado, Ibáñez argumentó "que la directiva de Delgado no puede ser reconocida legalmente debido a la prohibición de la reelección continua en organismos deportivos, respaldada por un dictamen de la Procuraduría General del Estado".

El Minedec precisó este lunes en un comunicado que, "las acciones legales impulsadas por el directorio del COE presidido por Delgado, fueron resueltas por las autoridades jurisdiccionales competentes, ratificando la aplicación de la Ley Orgánica del Deporte, Educación Física y Recreación, así como los criterios emitidos por la Procuraduría General del Estado respecto a la reelección de directivos de organizaciones deportivas".

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Por ello, en la resolución señaló que "se han agotado todas las instancias administrativas y judiciales previstas en la norma vigente".

Abundó que, "como resultado de este proceso, el COE no cuenta actualmente con un directorio legalmente registrado ni con una representación legal reconocida por la autoridad competente, por lo que esta situación genera un vacío institucional que debe ser atendido de manera inmediata para garantizar la continuidad de las funciones y la adecuada atención a los deportistas".

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Por lo que, "para asegurar la estabilidad institucional y conducir el proceso de normalización, se ha designado como representante legal temporal a Noelia Carolina Caicedo, quién tendrá la responsabilidad de liderar la regularización administrativa de la entidad y convocar a elecciones conforme a la Ley", reza el escrito.

En el comunicado, el Gobierno ratificó "su compromiso con el fortalecimiento del deporte ecuatoriano, la transparencia en la gestión institucional y el respaldo permanente a los deportistas de alto rendimiento, quienes representan con orgullo al país en escenarios nacionales e internacionales". EFE

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