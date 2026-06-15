De la Fuente: “Estamos supertranquilos”

Atlanta (EE.UU.), 15 jun (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, transmitió este lunes tranquilidad, después del 0-0 en el Mundial 2026 ante Cabo Verde, aseguró que en su planteamiento les quedan “siete partidos” en el torneo y enfocó a la falta de “finura y frescura” como la causa del empate sin goles en el primer encuentro.

“En un Mundial hay igualdad y una dificultad extrema. Los equipos, con características diferentes y sus limitaciones hacen lo que hacen bien. En cada partido hay que aplicarse con un nivel de acierto muy alto para poder superar a los rivales. Hay que seguir creciendo, mejorando, haciendo las cosas poniendo el corazón, el alma y el talento que tienen estos futbolistas. Ese es el campo. Estamos supertranquilos, convencidos de que esto es muy largo. En nuestro planteamiento todavía nos quedan siete partidos”, afirmó.

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“Para nosotros no ha cambiado nada. Seguimos teniendo los pies en el suelo. No los hemos dejado de tener nunca en el suelo, sabiendo la dificultad que tiene estar un día, otro y otro en la élite, en lo más alto”, remarcó durante la rueda de prensa posterior al encuentro en el estadio de Atlanta.

“¿Bajonazo? Evidentemente cuando no obtiene el resultado que pensábamos tener que era ganar puede producir esa sensación, pero desde luego en el vestuario para nada. Sabíamos la dificultad de este encuentro, con un equipo muy replegado, en bloque bajísimo, además con una condición física muy importante. Hemos creado suficientes ocasiones de gol. Nos ha faltado frescura y finura. El primer partido nos ha pasado un poco factura”, advirtió.

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En ese sentido, apuntó que le “parece muy bien el ruido y las nueces”, pero “este equipo es fiable sí o sí”.

“Hoy superamos 32 partidos invictos. Es un equipo que, por los números, tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí”, expresó el técnico, que advirtió de que no hay “nada” que genere “ninguna duda, ninguna desatención o preocupación excesiva, más de la que es”, tras el 0-0, aunque admitió que hay que “seguir mejorando”.

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“Lo que se diga o se deje de decir… Seguiremos nuestro camino. Es el camino que nos ha traído hasta aquí”, abundó.

De la Fuente advirtió de que no se acuerda “nunca de los ausentes”, pero apuntó que tanto Lamine Yamal como Nico Williams, que sólo pudieron jugar el tramo final, “son dos futbolistas diferenciadores.

“Pero los que estaban en el campo también son muy buenos. Ellos aportan diferentes registros que este equipo lo agradece. Cuando estén en el próximo partido seguirán creciendo las alternativas y las posibilidades”, valoró.

“Pero sea Lamine Yamal, Nico, Mikel Merino, Dani Olmo, etcétera. Todos los que tenemos son grandísimos futbolistas. Lo que hay que hacer es coger ese tono, ese toque decisivo en esta competición. Lo iremos adquiriendo. No tengo ninguna duda”, aseguró.

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Y explicó su apuesta por Pablo Páez, ‘Gavi’, por la banda izquierda. “Gavi el último partido que jugamos nos dio mucha profundidad en la banda el día de Perú. Dio energía y sobre todo nos generó espacios para que llegara desde atrás Cucurella”, analizó.