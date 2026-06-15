ONG independiente reporta un nuevo feminicidio en Cuba y alerta sobre su repunte en 2026

La Habana, 15 jun (EFE).- La plataforma feminista independiente Alas Tensas (AT) confirmó este lunes un nuevo crimen machista en Cuba, y con éste sube a 31 el total de feminicidios reportados en la isla en lo que va de 2026, según los datos compilados por EFE.

La víctima es Daisi María Isaac Brito, de 56 años, casada y con un hijo mayor de edad, y residente en San Francisco de Paula, localidad del municipio San Miguel del Padrón, en La Habana.

En su informe, el Observatorio de Alas Tensas (OGAT) denuncia, pide justicia y reparación por las graves violaciones que sufrió la mujer asesinada y su familia, tras las verificaciones que realizó con fuentes familiares.

La ONG refiere que la víctima estuvo en desaparición desde la noche del 8 de mayo pasado, y que fue "supuestamente agredida por un vecino y conocido de años, con antecedentes de violencia".

El presunto agresor "participó de las búsquedas por Daisi que organizó la familia y comunidad" y que finalmente terminaron el 9 de mayo al encontrar su cuerpo "con mutilaciones", agrega el reporte.

Alas Tensas señala que "la comunidad tomó la justicia por su mano, algo que sucede ante la desconfianza en el sistema penal cubano" y pide "atención institucional" a este caso "para detener la ola de violencia en este barrio".

Añade que el OGAT "mantiene la observancia sobre la investigación, debido a los antecedentes de violencia sexual del supuesto agresor contra otras niñas y mujeres".

En un reciente artículo, las activistas de AT advierten que los últimos casos que han confirmado muestran patrones alarmantes: mujeres asesinadas presuntamente por sus parejas o exparejas, ataques dentro de los hogares, agresiones con armas blancas, menores expuestos a la violencia y comunidades sin mecanismos efectivos de protección.

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Alertan sobre cómo la crisis humanitaria que afecta a la isla con los apagones, el deterioro de los servicios públicos y la falta de respuestas institucionales agravan la situación de vulnerabilidad de las mujeres cubanas.

Además insisten en reclamar que la isla continúa "sin refugios especializados, sin una ley integral contra la violencia de género y sin sistemas eficaces de prevención y protección".

Ante el incremento de feminicidios y la extrema violencia documentada en numerosos casos, el Observatorio de AT considera que la situación exige "una respuesta urgente" y la declaración de "una emergencia nacional" frente a la violencia machista en Cuba.

La ONG indicó que actualmente investiga doce posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de hombre por motivos de género alertados en 2025; así como nueve posibles feminicidios y dos intentos alertados en 2026.

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de ONG feministas, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

El Gobierno cubano ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista, pero las activistas la falta de acciones concretas, tanto en la prevención como en la atención y el apoyo a las víctimas.

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito específico en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos. EFE