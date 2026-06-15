La región de Somalilandia inaugura su primera embajada, localizada en Jerusalén

Jerusalén, 15 jun (EFE).- La región separatista somalí de Somalilandia, solo reconocida en el mundo como un país independiente por Israel, inauguró este lunes su primera embajada, en la ciudad de Jerusalén, según imágenes difundidas por el Ministerio de Exteriores israelí.

En ellas, aparecen tanto el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, como el presidente de esta región somalí, Abdirahman Mohamed Abdullahi, cortando un lazo de terciopelo junto a una placa en la que se lee: "Embajada de la República de Somalilandia".

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Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios. Israel la reconoció como estado en diciembre de 2025, lo que provocó un amplio rechazo especialmente en África, el mundo islámico, China y la Unión Europea (UE).

Israel considera Jerusalén (incluida su parte este, ocupada en 1967 y anexionada unilateralmente en 1980) como su capital única e indivisible, algo que no reconoce la comunidad internacional, mientra que los palestinos reclaman Jerusalén Este como su capital.

Solo seis países -Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Estados Unidos— mantienen sus embajadas en Jerusalén Oeste. La mayoría de naciones tienen su embajada en Tel Aviv y cuentan con oficinas o consulados en Jerusalén, algunos como el de España establecidos antes del nacimiento del Estado de Israel, en 1948, y que sirven para dar servicio a los palestinos.

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En diciembre de 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció oficialmente el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, y en 2018 trasladó allí la embajada estadounidense. Otros países como la Argentina de Javier Milei llevan años prometiendo hacer lo mismo. EFE

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