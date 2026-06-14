Los fondos ajustan sus posiciones cortas al 26,5% del Ibex por valor de 2.277 millones de euros

Los fondos de inversión han ajustado sus posiciones cortas en los últimos meses sobre la cotización de hasta 17 valores del Ibex 35, hasta el 26,5% del capital total del índice, por valor de 2.277 millones de euros, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.

Al cierre de la sesión de este viernes, Enagás lideraba las apuestas en contra, que ascendían hasta el 4,94% del capital, valoradas en 219 millones de euros e impulsadas por BlackRock Investment Management (1,760%), el 'hedge fund' Millennium International Management (1,3%), Eleva Capital (0,5%), Exodus Capital (0,5%) y Evestra Capital (0,590%).

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Por detrás se sitúa Indra. Sus posiciones cortas, que se remontan a las últimas semanas de mayo, alcanzan el 3,88% de su capital por 382 millones de euros y proceden de AQR Capital Management (3,290%) y Canada Pension Plan Investment Board (0,590%).

Cierra el 'top 3' Solaria, con posiciones cortas que ascienden hasta el 3,42%. Están valoradas en 99 millones de euros y repartidas entre cinco entidades: BlackRock Advisors (0,5%), AHL Partners (0,590%), Marble Bar AM (0,6%), Marchant MC (0,770%) y Parvus AM (0,960%).

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Solo dos bancos del principal índice bursátil español cuentan con apuestas en contra: Bankinter y Banco Sabadell. En el primer caso, las posiciones cortas, valoradas en 189 millones, se ajustaron al 1,51% entre Millennium International Management (0,570%) y Canada Pension Plan Investment Board (0,940%) en las dos últimas semanas.

Por su parte, Banco Sabadell solo cuenta con una posición en contra de Marshall Wace que asciende al 0,930% desde el pasado 1 de junio.

Otras compañías que también registran apuestas en contra son Acciona (1,47%), Amadeus (0,5%), Cellnex (0,7%), Colonial (0,620%), Fluidra (0,5%), Grifols (2,150%), Logista (0,510%), Naturgy (0,560%), Redeia (1,81%), Repsol (1,4%), Rovi (0,8%) y Sacyr (0,8%).

Del lado de los fondos, AQR Capital Management es la gestora con mayor porcentaje de posiciones cortas abiertas en el Ibex con un 4,57% repartidas entre Acciona (0,690%), Indra (3,290%) y Redeia (1,81%).

La CNMV solo informa de las participaciones en corto superiores al 0,5% del capital. De esta forma, los fondos e inversores podrían tener posiciones en corto frente a las compañías que componen el Ibex 35 sin notificar si no superan ese umbral.

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La operativa normal en Bolsa implica que las ganancias o pérdidas se obtienen primero comprando y luego vendiendo las acciones. Sin embargo, si la expectativa es que el precio va a descender, un participante del mercado puede realizar lo que se conoce como venta a corto, invirtiendo el proceso.

Así, el interesado en vender a corto primero toma prestadas las acciones de otros participantes en el mercado y las vende. Posteriormente, tendrá que recomprar el mismo número de acciones para entregárselas a sus dueños originales. El beneficio se obtiene en caso de que la cotización caiga.

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