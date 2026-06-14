Activo un incendio en Boborás (Ourense), que calcina 20 hectáreas en una zona de orografía "compleja"

Un incendio forestal declarado en la noche del sábado en Boborás (Ourense) ha calcinado, hasta el momento, más de 20 hectáreas, según las estimaciones ofrecidas por la Consellería do Medio Rural. Aunque no hay viviendas afectadas, la orografía "compleja" de la zona ha favorecido su avance.

El fuego se inició a las 21.55 en la parroquia de Moreiras y, debido a la hora, no pudieron movilizarse medios aéreos hasta esta mañana. Eso dificultó inicialmente la extinción del fuego, que empezó "en el medio y medio del monte", explica la alcaldesa, Patricia Torres: "Como la orografía era tan complicada, los medios terrestres no fueron capaces de llegar al foco".

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Actualmente, los trabajos de extinción se centran en la cabeza del fuego, que es la que está más cerca de las casas. "El fuego fue subiendo hacia arriba y ya hay dos núcleos próximos", detalla. Con todo, no hay ninguna vivienda afectada y, "en principio, no reviste peligro".

Hasta el momento, la Consellería do Medio Rural ha movilizado a dos técnicos, ocho brigadas, cinco motobombas, dos unidades técnicas de apoyo, cuatro helicópteros y cuatro avións.