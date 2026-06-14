Al menos dos muertos y cuatro heridos en ataque israelí contra suburbios al sur de Beirut

El Cairo, 14 jun (EFE).- Al menos dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas este domingo en un ataque israelí contra una zona de los suburbios situados al sur de Beirut, conocidos como el Dahye, en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo de paz cuya firma se anunció como inminente.

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa informó de la muerte de dos personas y de cuatro heridos, a los cuales no identificó, en un bombardeo aéreo israelí contra el municipio de Al Ghobeiry, en la provincia de Monte Líbano, en la misma jornada en la que una delegación de Catar viajó a Teherán para impulsar la firma del acuerdo.

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"El ataque contra el apartamento en Al Ghobeiry dejó, según un nuevo recuento, dos mártires y cuatro heridos", informó brevemente la ANN en un segundo comunicado sobre el recuento preliminar de víctimas del ataque israelí.

El Ejército israelí informó este domingo de que había atacado objetivos del grupo chií Hizbulá en el Dahye, según un comunicado difundido por la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El bombardeo contra el Dahye, un suburbio en las afueras de la capital libanesa considerado bastión de Hizbulá, se produce después de que el Ejército israelí informara en esta jornada de que tres proyectiles lanzados desde el Líbano habían caído en comunidades israelíes cercanas a la frontera y ordenara la evacuación de más de diez poblaciones en el sur del Líbano.

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Tras emitir estas órdenes de evacuación esta mañana, Israel atacó la casa del exalcalde de Doueir, en el sur del Líbano, Abdulaziz Qanso, que provocó la muerte de tres personas y destruyó la vivienda, de acuerdo con la ANN.

Este fuego cruzado tiene lugar en paralelo a la llegada de una delegación de Catar a la capital iraní, Teherán, para impulsar el acuerdo de paz entre Irán y EE.UU., cuya firma parece inminente, según informaron medios iraníes.

Catar es junto con Pakistán uno de los mediadores entre Irán y Estados Unidos para lograr una acuerdo de paz, que todo indica que se firmará pronto aunque se desconoce la fecha concreta y si incluirá el cese de los ataques de Israel contra el Líbano.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que hoy domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, lo que permitirá reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz. EFE