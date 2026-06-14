La Feria del Libro de Madrid reduce su facturación a 7,2 millones en su 85ª edición por las "dificultades" de la capital

La 85ª Feria del Libro de Madrid ha presentado este domingo un balance provisional de su edición, a falta de incorporar los datos del último fin de semana de actividad, con una facturación de 7,26 millones de euros, 420.000 euros menos que en 2025 en el mismo periodo, y la venta de 430.845 ejemplares hasta las 21.00 horas del jueves 11 de junio.

En el mismo periodo analizado, la organización ha contabilizado cerca de 600.000 visitantes con teléfono móvil, según el sistema de medición de afluencias utilizado por la Feria. Los resultados definitivos de la edición se darán a conocer el próximo miércoles 17 de junio, una vez incorporados los datos correspondientes al último fin de semana de Feria y completada la información facilitada por los expositores.

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La directora de la feria, Eva Orúe, ha señalado que estos resultados se han visto condicionados por las "dificultades" de una edición en la que, según ha explicado, el fin de semana central registró una menor afluencia al centro de la ciudad debido a las complicaciones de movilidad.

"Nada de lo que sucede en la ciudad nos es ajeno. A la espera de los resultados de este último fin de semana, a la espera de saber si ha habido remontada, los resultados recogidos reflejan las dificultades de una Feria en la que el fin de semana central muchos prefirieron evitar el centro de la ciudad para evitarse complicaciones", ha explicado durante la presentación del balance.

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Las primeras impresiones recogidas entre los expositores participantes apuntan a una consolidación de los días laborables como jornadas especialmente relevantes para la compra de libros. Según la organización, los expositores señalan que una parte importante del público acude entre semana con una intención de compra más definida y aprovecha esos días para recorrer las casetas con mayor tranquilidad.

En cambio, los fines de semana continúan concentrando las mayores afluencias de visitantes, especialmente en torno a las firmas de autores y autoras con mayor capacidad de convocatoria. La organización de la FLMadrid destaca también la buena respuesta del público a la programación cultural desarrollada en los distintos pabellones y espacios de la Feria. Los datos definitivos de asistencia a actividades se incorporarán al balance final de la edición.

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LAS MEMORIAS, TEMÁTICA DE 2027

De cara a la próxima edición, la dirección de la feria ha avanzado que la temática de 2027 girará en torno a las memorias, un eje que buscará reflexionar sobre las distintas formas de construcción, transmisión y conservación de los relatos personales, colectivos y literarios.

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La elección coincide con varios aniversarios especialmente significativos para el ecosistema del libro y para la propia historia cultural en español. En 2027 se cumplirán 60 años de la celebración de la Feria del Libro de Madrid en el parque de El Retiro y 50 años tanto de la Asociación de Librerías de Madrid como de la Asociación de Editores de Madrid. Ese mismo año alcanzará su centenario la Generación del 27 y se conmemorará también el centenario del nacimiento de Gabriel García Márquez, dos referencias fundamentales para la literatura en español.

La Feria abordará las memorias en plural: las memorias personales y familiares, las memorias literarias, las memorias de los territorios y las ciudades, las memorias colectivas que configuran nuestras sociedades y también las memorias que habitan en los propios libros.

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En este recorrido ocuparán un lugar destacado las librerías, entendidas no solo como espacios de venta de libros, sino también como lugares de encuentro, recomendación, conversación y transmisión cultural. A lo largo de cinco décadas, las librerías madrileñas han contribuido a preservar catálogos, mantener vivas voces literarias de distintas generaciones y acompañar a los lectores en la construcción de sus propias bibliotecas y recuerdos.

La programación se articulará en torno a distintos ámbitos de reflexión, entre ellos las memorias como celebración, las relaciones entre memoria y territorio, los vínculos entre memoria y ficción y la memoria como herramienta para imaginar el futuro. Estos ejes permitirán abordar tanto la memoria literaria y editorial como la memoria de las ciudades, de las comunidades lectoras y de los grandes autores y movimientos que han marcado la historia de la literatura en español.

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