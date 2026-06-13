Suecia frente a Túnez, partido crucial en el grupo F

Monterrey (México), 13 jun (EFE).- Suecia, trigésima octava selección del ránking de la FIFA, se enfrentará mañana domingo en Monterrey (México) a Túnez en un partido del grupo F del Mundial 2026 que es crucial para ambos conjuntos.

Después de eliminar a Polonia en la repesca europea, los suecos del seleccionador Graham Potter son un interrogante. Mañana saldrán a por los tres puntos ante los africanos con el claro objetivo de poner un pie en los dieciseisavos de final de la cita mundialista.

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Con los delanteros Viktor Gyökeres, del Arsenal, y Alexander Isak, del Liverpool, el equipo europeo tratará de hacer daño ante un rival que no pasa por su mejor momento.

Eliminado por Mali en los octavos de final de la Copa de África del año pasado, los tunecinos, equipo 45 del mundo, han sufrido después de eso y la semana pasada fueron goleados 6-0 por Bélgica.

El seleccionador Sabri Lamouchi ha trabajado en los últimos días en tratar de convencer a sus jugadores de que son mucho mejores que la versión de ellos mismos de este mes, cuando, en otro amistoso, cayeron 1-0 ante Austria.

Este domingo, Lamouchi procurará plantar una defensa ordenada, confiado en detener a Gyökeres e Isak para, a partir de ahí, tratar de hacer daño con una ofensiva en la que sobresalen los centrocampistas Ellyes Skhiri, del Eintracht Franfurt de la Bundesliga, y Hannibal Mejbri, del Burnley inglés.

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Los favoritos del grupos son Países Bajos y Japón, que mañana jugarán en Dallas (EE.UU).

-Alineaciones probables:

Suecia: Viktor Johansson; Ekdal Hjalmar, Victor Lindelöf, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson; Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Anthony Elanga, Ken Sema; Viktor Gyökeres, Alexander Isak.

Seleccionador: Graham Potter.

Túnez: Aymen Dahmen; Yan Valery, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Ismaël Gharbi, Anis Slimane; Elias Achouri, , Firas Chaouat.

Seleccionador: Sabri Lamouchi.

Árbitro: Yael Falcón, de Argentina.

Estadio: Monterrey, norte de México.

Hora: 20:00 horas (02:00 GMT).