Rusia denuncia un muerto en un ataque ucraniano contra una terminal del puerto de Temryuk

Las autoridades rusas han denunciado que los restos de un dron ucraniano interceptado sobre el puerto de Temryuk, en el sur del país, han matado a una persona y herido a otras tres.

Veniamin Kondratyev, gobernador de la región de Krasnodar, ha confirmado en Telegram el balance provisional de víctimas así como un incendio en la zona.

El sistema de información de incendios de la NASA detectó dos incendios en la península de Taman, donde se ubica una importante terminal de transbordo de productos petrolíferos, que luego se transportan a través del Mar Negro.

Rusia lleva más de cuatro años librando una guerra devastadora contra Ucrania. En sus contraataques, Ucrania está atacando cada vez más la industria petrolera rusa con el objetivo de interrumpir el suministro de combustible a las tropas de Moscú y reducir los ingresos petroleros, vitales para la financiación de la guerra rusa.

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Las autoridades de ocupación rusas restringieron recientemente la distribución de gasolina, y el gobierno de Moscú impuso una prohibición a la exportación de queroseno ruso.

Por su parte, los ataques rusos en Ucrania también han vuelto a tener graves consecuencias para la población civil. En Zaporiyia, al sureste del país, una persona murió en un ataque ruso contra infraestructura, según informó el gobernador militar de la región, Ivan Fedorov.

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Mientras tanto, nueve personas resultaron heridas en varios ataques con drones y bombas planeadoras en la región de Dnipropetrovsk, según el gobernador militar de dicha región, Olexander Hanzha. Edificios residenciales de varias plantas, casas unifamiliares y automóviles sufrieron daños, y se produjo un incendio en un mercado, ha añadido.