Orbán continuará al frente de su partido Fidesz a pesar de su histórica derrota electoral

Viktor Orbán ha logrado este sábado la reelección como líder del partido húngaro Fidesz a pesar del creciente descontento interno tras una histórica derrota electoral.

La votación demostró el continuo dominio del ex primer ministro dentro de su partido, incluso cuando el apoyo entre la población general ha disminuido a medida que Fidesz pasa a la oposición tras 16 años en el poder. Sin oposición, Orbán obtuvo 729 votos, ninguno en contra y ocho abstenciones.

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Las encuestas recientes presentan un panorama sombrío para Fidesz, que ha estado perdiendo apoyo desde su aplastante derrota en abril ante el ascendente partido Tisza. Los últimos sondeos de encuestadores independientes muestran que Tisza, del primer ministro Peter Magyar, cuenta con casi el triple de apoyo entre los votantes que Fidesz, un giro radical para el otrora dominante partido.

Orbán, de 63 años, se mantuvo desafiante en un discurso durante el congreso de su partido en Budapest, calificando a Magyar de "virrey" al servicio de los intereses occidentales. Acusó al nuevo gobierno húngaro de erosionar la soberanía nacional y advirtió que "para otoño, Hungría resistirá este abuso constante".

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El primer ministro derrotado admitió su responsabilidad por los fallos estratégicos que llevaron a la derrota de Fidesz, pero afirmó seguir siendo la persona idónea para liderar la recuperación. "Cuando caigan las hojas, Fidesz debe estar preparado", ha declrado Orbán.

CAMPO DE MIGRANTES

Magyar ofreció una rueda de prensa el sábado por la mañana en la que acusó a su predecesor de haber impulsado en secreto los planes para un campo de migrantes en el oeste de Hungría, a pesar de las negaciones previas de Orbán y su postura antimigratoria de larga data.

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El plan para dar cobijo a cientos de solicitantes de refugio en la población de Vitnyed provocó las protestas de legisladores de la vecina Austria cuando se dio a conocer en 2024.

Es probable que la controversia en torno a la migración exacerbe las tensiones internas del partido, ya que algunos simpatizantes de Fidesz se sienten desconcertados por la contradicción entre la retórica de Orbán y sus supuestos planes políticos.