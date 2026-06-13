'My dear bag', 'Gamberra' y 'Eres niño, como yo', los cortos ganadores del 54º Festival Internacinal de Cine de Huesca

Los cortometrajes 'My dear bag', de la polaca Karolina Fronik; 'Gamberra', de la española Marine Auclair March y 'Eres niño, como yo', de la española Ana Moraleda Torres se han alzado con los Premios Danzante de los concursos internacional, iberoamericano y documental respectivamente.

La 54ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca les otorga a estos tres trabajos un premio en metálico de 5.000 euros y la preselección directa para los Oscar, gracias a que el certamen altoaragonés es uno de los seis en España que califican directamente para estos galardones.

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El jurado del Concurso Internacional del Festival Internacional de Cine de Huesca encumbra de manera unánime con su Primer Premio Danzante a 'My dear bag', de Karolina Fronik al reconocer la maestría con la que la cineasta construye un relato que plasma cómo la vida puede hacernos madurar en un breve momento, replanteando nuestras certezas más íntimas, perspectivas y seguridades y transformándonos de forma irrevocable.

El Premio Danzante Internacional de Animación, dotado con 1.500 euros y trofeo es para el cortometraje español 'El Fantasma de la Quinta', de James A. Castillo por el equilibrio conseguido entre técnica, animación y estética y por la singular representación del alma del pintor Goya, uniendo y dando voz al espacio y la obra.

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La Mención Valores Humanos 'Francisco García de Paso' al cortometraje que mejor resalta la defensa de los valores humanos es para el cortometraje Melatonin, de la directora iraní Hannaneh Daliri, por la solvencia con la que maneja a dos actores infantiles enfrentados a la brutalidad de una realidad escondida como es la pedofilia. Esta obra se lleva también el Danzante Internacional Ópera Prima, que decide el jurado joven y está dotado con 1.000 euros.

Los miembros del jurado internacional, los productores y directores Lluís Miñarro y Nuno Beato, junto a la gestora cultural Mane Cisneros han incluido también dos menciones especiales, para Fille de l'eau, coproducción de Francia, Países Bajos y Portugal, de Sandra Desmazières; y para el cortometraje griego Noi, de Neritan Zinxhiria. Mientras que el jurado joven ha distinguido con otra mención especial al cortometraje francés 'Le temps de s'adorer' ('A time to cherish'), de Fiorella Basdereff.

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EL CORTO ESPAÑOL GAMBERRA GANA EL CONCURSO IBEROAMERICANO

El jurado del Concurso Iberoamericano ha otorgado el Primer Premio Danzante al cortometraje español 'Gamberra', de Marine Auclair March, por ser una obra que indigna por su fiel retrato de un estrato social que celebra la agresión por tradición, por su transparencia con la peligrosa ingenuidad de la adolescencia, de la desinformación y los cánones de género preestablecidos, de la necesidad de pertenecer a toda costa. Se premia la mirada fresca, auténtica y tan cercana de su joven realizadora y un futuro prometedor.

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El Danzante Iberoamericano 'Cacho Pallero', dotado con 2.000 euros es para el cortometraje español Gallina, de Fernando Reinaldos, porque habla sin hablar, sin artificios, narrando la honda marca de los rituales de infancia, por el tierno despertar del miedo a ser distinto, de la sensibilidad, tan evidente y a la vez tan difícil de reconocer y acompañar y por el ejercicio de intimidad de su director en la síntesis de lo cotidiano que nos permite entrever con tan poco el futuro que aguarda a sus protagonistas.

Además, el jurado integrado por la productora, directora y guionista Ángeles Hernández, la actriz Gabriela Andrada y el director de producción Israel Mendoza ha incluido una mención especial para el cortometraje portugués Tapete Voador, de Justin Amorim.

El Danzante Iberoamericano Ópera Prima Alberto Sánchez, dotado con 1.000 euros y que decide el jurado joven es para la coproducción de Perú, Colombia, España y México, 'Allá en el cielo', de Roddy Dextre.

LA ESPAÑOLA 'ERES NIÑO, COMO YO' GANA EL DANZANTE A MEJOR DOCUMENTAL

La tercera de las categorías a concurso, la dedicada al Documental, ha premiado a la producción española, 'Eres niño, como yo', de Ana Moraleda Torres, por explorar las raíces familiares y el pasado, desde una relación de intimidad entre la directora y el protagonista. Se trata de un recorrido por los archivos familiares que aportan contexto y ponen en perspectiva una identidad individual.

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Al jurado, integrado por Raquel Fernández Núñez, reconocida internacionalmente como una de las mejores directoras de fotografía de este país; el director, actor, productor y guionista Ezequiel Tronconi y Ricardo Vieira, crítico y programador, quien actualmente trabaja en la Cinemateca Portuguesa han determinado que el Danzante Documental Iberoamericano 'José Manuel Porquet', dotado con 2.000 euros y diploma, era para el cortometraje chileno 'Agua fría', de Meme Cabello y Antonia Martínez Valls. Un trabajo que utiliza la ternura de los juegos infantiles como forma de describir el mundo desde el punto de vista de los niños, según sus propias palabras.

En este apartado también se ha otorgado una mención especial al cortometraje español' No als poalets', de Laura García Andreu.

Por su parte, el premio Danzante Documental Ópera Prima Jinete Ibérico, dotado con 1.000 euros y designado por el jurado joven, ha sido para el cortometraje alemán 'Was bleibt?' de Marvin Menné.

NO SKATE! DE GUIL SELA, PREMIO DEL PÚBLICO

El palmarés se completa con el premio del público y el de mejor guion llamado Julio Alejandro. El primero (patrocinado por Aragón TV) ha sido para el francés 'No Skate!', de Guil Sela, mientras que el segundo es para el cortometraje francés 'La barrière' ('The barrier'), de Christophe Deram. El jurado de guion integrado por Lidiana Rodríguez (España) e Ignacio Lasierra (España) valora la sencillez de un guion que es capaz de acercar dos mundos aparentemente diferentes superando barreras sociales y lingüísticas a través de la empatía.

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La entrega de premios se ha celebrado en el emblemático Casino de Huesca, un edificio fundado en 1877 que alberga la sede del festival. Como colofón, y en este mismo emplazamiento, se ha llevado a cabo el 'Brindis de Cine', con la participación de Aragón Alimentos, con la marca Aragón Sabor de Verdad, donde equipo, instituciones, colaboradores y patrocinadores han podido degustar los mejores productos de la tierra.