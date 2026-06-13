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Piden la inhabilitación de De la Espriella por su doble nacionalidad colombo-estadounidense

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El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Luis Guillermo Pérez ha demandado la inhabilitación del candidato presidencial Abelardo de la Espriella con el argumento de que su doble nacionalidad colombiana y estadounidense genera un conflicto de intereses que pone en riesgo la soberanía del país.

La denuncia recoge que De la Espriella ha mostrado un reiterado desprecio hacia las comunidades afro, los sectores de bajos recursos y el campesinado. Asimismo, criticó fuertemente el lema de campaña "Firmes por la patria", cuestionando si los intereses del hoy candidato están realmente con Colombia o con Estados Unidos.

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El debate por la nacionalidad estadounidense de De la Espriella comenzó tras un comunicado suscrito por veinte exmagistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otros juristas.

Aunque los firmantes aclaran que la Constitución colombiana permite de forma general la doble nacionalidad, sostienen que la ciudadanía estadounidense adquirida por naturalización es incompatible con el ejercicio de la Presidencia.

En concreto alertan de que jurar lealtad a Estados Unidos, paso necesario para obtener la doble ciudadanía, inhabilita a cualquier persona para gobernar Colombia, ya que los compromisos y renuncias exigidos por el gobierno estadounidense chocan directamente con la soberanía y los deberes que demanda la jefatura de Estado colombiana.

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El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, radicó una demanda contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, argumentando que su doble nacionalidad (colombiana y estadounidense) genera un conflicto de intereses que pone en riesgo la soberanía nacional.

En la acción judicial, Pérez señaló que De la Espriella ha demostrado desprecio hacia las comunidades afro, los campesinos y las personas de escasos recursos. Asimismo, cuestionó fuertemente su lema de campaña "Firmes por la patria" al asegurar que, debido a su ciudadanía norteamericana, resulta válido preguntarse a cuál patria se refiere y cómo podría representar verdaderamente los intereses de Colombia.

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