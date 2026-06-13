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Muere un hombre tras una pelea en la zona de ocio nocturno de Santander

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Un joven colombiano ha fallecido esta madrugada en la zona de ocio nocturno de Santander, tras sufrir una herida sangrante en el tórax, compatible con ser causada por arma blanca, durante el transcurso de una pelea.

Según ha informado la Policía Nacional, ha detenido a dos hombres por su presunta participación en el suceso.

Los hechos han ocurrido sobre las 04.25 horas de este sábado en la calle Gándara de la capital cántabra, cuando el 091 ha recibido una alerta que advertía de una pelea.

Una vez en el lugar, en las inmediaciones de un local nocturno, la Policía Nacional ha localizado a la víctima tumbada en el suelo mientras sangraba abundantemente por una herida sangrante en el tórax, compatible con ser causada por arma blanca.

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Por ello, han avisado de urgencia a los servicios sanitarios, que han llegado poco después para asistir al hombre, que, pese a su esfuerzo, ha fallecido.

Los policías han activado el protocolo, con la presencia de agentes especializados en investigar este tipo de sucesos, y de la comisión judicial encargada del posterior levantamiento del cadáver.

Así, la Policía Nacional ha detenido en la zona a dos hombres, que han sido trasladados a dependencias policiales por su presunta participación en estos hechos.

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